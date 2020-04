Célébrez ces anniversaires de films avec une vente de films de 5 $ sur les versions classiques et récentes

Il est temps de célébrer. Nous pouvons tous nous inquiéter de la distance sociale et du fait de rester à la maison en ce moment, mais cela nous donne juste plus d’opportunités pour passer une bonne soirée cinéma avec la famille, et grâce à une vente sur iTunes cette semaine, vous pouvez marquer une myriade de populaires films récents et classiques pour seulement 5 $ chacun. Tous les films de la vente célèbrent récemment un anniversaire, et la plupart des options sont bien connues contrairement aux autres ventes de films à 5 $ que nous voyons.

Vous n’avez plus besoin d’un appareil Apple pour regarder les achats iTunes. Téléchargez simplement l’application Apple TV + sur un appareil comme Amazon Fire TV Stick, un appareil de diffusion en continu Roku ou votre Smart TV pour regarder tous les achats que vous avez effectués sur iTunes.

Afficher l’heure!

Vente de Classic + Recent Movie Anniversaries sur iTunes

iTunes célèbre les anniversaires de ses films préférés avec une vente de films à 5 $! Vous pouvez trouver des films 4K et HD numériques en vente, y compris des choix comme American Psycho, Meet the Parents, Scott Pilgrim Vs. The World, The Breakfast Club et plus encore.

5 $ chacun

La vente d’aujourd’hui est divisée en deux sections, vous voudrez donc vérifier les deux pour avoir un aperçu complet de la sélection. Ce groupe de films récents en vente comprend des choix comme Shutter Island, Clueless, Cast Away, The Twilight Saga: Eclipse, Mallrats et Meet the Parents, et ce n’est que le début. Que vous soyez un fan de films comme The Crazies, Requiem for a Dream, True Grit ou Scott Pilgrim vs The World, il devrait y avoir quelques films qui attirent votre attention dans le mélange.

Pendant ce temps, la section de films classiques présente des films comme Mad Max, Edward Scissorhands, The Breakfast Club, Pee-Wee’s Big Adventure, The Rocky Horror Picture Show et Ghost.

Alors que la majorité des films de la vente d’aujourd’hui sont destinés au public adulte, vous trouverez toujours de bons choix pour les enfants, comme The Care Bears Movie ou Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief.

Une fois que vous avez terminé vos achats pour la vente d’anniversaire, vous pouvez trouver encore plus de films en vente à partir de 5 $. Une autre offre disponible sur iTunes aujourd’hui ramène la collection complète de Harry Potter 8 films à 59,99 $.

