Célébrez le jour de l’indépendance avec HomeKit et Siri!

Ce n’est pas parce que le jour de l’indépendance est célébré principalement à l’extérieur que la fête doit s’arrêter une fois que vous vous retirez pour la journée. L’éclairage HomeKit peut simuler les bruits et les éclairs de ces feux d’artifice frappants à l’intérieur de votre maison grâce à des automatisations et des scènes, chacune étant incroyablement facile à configurer.

Tout ce qu’il faut, ce sont les bons accessoires, quelques minutes de votre temps et quelques robinets, et vous ferez la fête avec style. Alors, utilisons la puissance des applications, des automatisations et des scènes pour rendre votre fête de l’indépendance plus intelligente.

Célébrations pratiques

Avant de nous lancer dans la construction de la nôtre, vous avez peut-être déjà accès à certaines des meilleures scènes thématiques de la fête de l’indépendance. De nos jours, la plupart des accessoires et applications d’éclairage couleur incluent des scènes préconfigurées qui peuvent lancer votre célébration en un ou deux robinets. Nanoleaf en particulier, propose des scènes vraiment impressionnantes, donc si vous avez l’équipement, voici comment les utiliser.

Comment définir la scène des feux d’artifice et des pétards de Nanoleaf

Lancer le Nanoleaf app.

Appuyez sur Découvrir situé en bas de l’application.

Appuyez sur le Palette de peinture icône.

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que Feux d’artifice et pétards scène.

Appuyez sur le Télécharger bouton.

Appuyez sur la case à côté du Nom de votre panneau lumineux.

Robinet Télécharger.

Tapez une coutume Nom de scène si on le désire.

Robinet D’accord pour sauver la scène.

La scène des feux d’artifice et des pétards devrait maintenant éclairer vos panneaux avec des touches de couleurs vives. Vous pouvez ajuster la vitesse et le retard de la scène en modifiant la scène à partir de l’onglet Tableau de bord de l’application. Avec des vitesses plus rapides, vous pouvez vraiment donner vie à votre maison.

Vous avez l’éclairage Philips Hue dans votre maison? Il existe d’excellentes applications tierces qui peuvent rendre votre éclairage tout aussi bon sans créer d’automatisation. L’un de nos favoris est OnSwitch pour Philips Hue, qui propose plusieurs variantes spécifiques aux feux d’artifice.

L’équipe Philips Hue propose également une solution plus subtile pour mettre du rouge, du blanc et du bleu sur votre éclairage grâce à la formule Living Scenes Hue Labs si vous êtes prêt à travailler un peu. La gamme Philips Hue comprend également un éclairage extérieur, de sorte que vous pouvez afficher les couleurs des étoiles et des rayures toute la nuit.

Scènes faciles

Toile Nanoleaf

Feux d’artifice et pétards

La toile Nanoleaf donne vie à vos murs avec des couleurs riches que vous pouvez organiser dans presque tous les motifs. L’application Nanoleaf ajoute un accès pratique aux scènes préconfigurées, comme les feux d’artifice et les pétards, ce qui amène le jour de l’indépendance à l’intérieur.

Solution subtile

Kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance

Scènes vivantes

La ligne d’éclairage Philips Hue peut mettre un peu de couleur partout, à l’intérieur et à l’extérieur, avec des ampoules, des lampes et des luminaires. Les scènes personnalisées et les formules Hue Labs comme les scènes vivantes facilitent la transition entre le rouge, le blanc et le bleu.

Faites-en votre propre

Si l’application de votre éclairage HomeKit n’inclut pas de scènes pour le jour de l’indépendance ou si vous ne trouvez pas celle qui vous parle, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours créer votre propre magie avec les automatisations. En créant votre propre automatisation, vous pouvez définir vos nuances préférées de rouge, blanc et bleu, ainsi que la luminosité de vos étoiles.

La création d’une automatisation personnalisée dans l’application Home vous permet également de la lier à d’autres accessoires HomeKit, tels que des capteurs de porte ou des serrures. Avec le bon mélange, vous pouvez donner vie à votre éclairage de fête dès votre retour de la fête en plein air. Créons une automatisation qui fera exactement cela!

Lancer le Home App.

Appuyez sur le Automatisation languette.

Appuyez sur le Bouton Ajouter dans le coin supérieur droit de l’écran (ressemble à un signe plus).

Choisir Un accessoire est contrôlé.

Choisir la Accessoire qui allumera vos lumières. Je choisirai la serrure de porte Schlage Sense.

Robinet Prochain.

Tapez sur le désiré État accessoire utilisé pour l’automatisation. je choisirai Déverrouille pour mon automatisation.

Robinet Prochain.

Choisis lequel Accessoires ou Scènes vous souhaitez contrôler avec cette automatisation. Je choisirai mes aurores boréales, ma toile et mes hexagones.

Robinet Prochain.

Appui long sur le Accessoires dans votre automatisation pour changer leur couleur. Je choisirai une combinaison de rouge, blanc et bleu.

Robinet Terminé.

Maintenant que votre automatisation est créée, la prochaine fois que la porte sera déverrouillée, elle réglera automatiquement tout l’éclairage attribué aux couleurs et à la luminosité exactes. N’oubliez pas de désactiver l’automatisation ou de remettre votre éclairage à des teintes normales une fois que vous aurez terminé de célébrer le quatrième!

Coup d’envoi

Pêne dormant intelligent Schlage Sense

Déverrouillez pour commencer

Le pêne dormant intelligent Sense de Schlage peut donner vie à votre éclairage lorsqu’il se déverrouille grâce à la puissance des automatismes HomeKit. Venez à la maison pour un feu d’artifice intérieur qui commence dès que vous ouvrez la porte.

Garde ton calme

Une fois les festivités terminées, vous devrez peut-être vous rafraîchir de la chaleur de l’été. Au lieu de courir vers le thermostat ou l’interrupteur mural pour le ventilateur, laissez Siri s’occuper de vous. Tout ce dont vous avez besoin est un thermostat compatible HomeKit et un iPhone, iPad, Apple Watch ou HomePod, pour que tout se passe.

Créons une scène qui allume le climatiseur de la maison avec juste un cri. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas si difficile à faire!

Lancez l’application Home pour sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur le Bouton Ajouter dans le coin supérieur droit de l’écran (ressemble à un signe plus).

Robinet Ajouter une scène.

Donnez à votre scène un Nom. Je vais nommer le mien « Cool Down ».

Robinet Ajouter des accessoires.

Choisir la Accessoires vous souhaitez ajouter à votre scène en appuyant dessus. Je choisirai mon thermostat intelligent ecobee.

Robinet Terminé lorsque vous avez sélectionné vos accessoires.

Appuyez longuement sur Accessoires dans votre scène pour modifier leurs paramètres. Je vais régler mon thermostat pour refroidir la maison à 72 degrés.

Robinet Terminé lorsque vous avez ajusté les paramètres de vos accessoires à votre satisfaction.

Maintenant que votre scène est construite, vous pouvez commencer à refroidir votre maison à la demande avec votre commande vocale personnalisée. Donc pour cet exemple, tout ce que je dois faire est de dire « Hey Siri, Cool Down ». Que vous criez à Siri sur votre HomePod lorsque vous entrez, ou si vous invitez l’assistant virtuel sur votre iPhone à commencer à se rafraîchir quelques minutes avant de rentrer, vous ne transpirerez pas trop longtemps.

Cette scène ne doit pas seulement être une fois par an, car vous pouvez la lier à des automatisations temporelles qui refroidiront automatiquement votre maison à une heure définie. Vous pouvez même utiliser la position GPS de votre iPhone pour l’allumer lorsque vous arrivez après une longue journée au bureau.

Contrôle du climat

ecobee SmartThermostat

Garde ton calme

L’ecobee SmartThermostat est le thermostat HomeKit ultime avec une sonde d’ambiance, une programmation et des télécommandes uniques. Lorsqu’il est combiné avec Siri, vous pouvez rafraîchir votre maison d’un simple cri.

Salut Siri!

Apple HomePod

Refroidir!

Le HomePod d’Apple est la clé de la commodité mains libres avec des microphones puissants qui peuvent capter des commandes de grande longueur. Mettez toutes vos scènes en mouvement avec des phrases personnalisées comme Cool Down!

Regardez tout

Si vous ne pouvez tout simplement pas en avoir assez des visuels extérieurs et que votre éclairage intérieur ne suffit pas, alors utilisez votre caméra HomeKit extérieure. Le moyen le plus rapide et le plus simple consiste à activer le flux de votre appareil photo via l’application Accueil, mais vous pouvez aller plus loin en l’amenant sur grand écran si vous avez un Apple TV. AirPlay est un excellent moyen de diffuser votre vue sur le téléviseur, voici comment.

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir Centre de contrôle.

Robinet Miroir de l’écran.

Appuyez sur le nom de votre Apple TV.

Lancer le Application d’accueil.

Appuyez sur Pièces.

Balayez vers la gauche ou la droite pour localiser votre Caméra puis appuyez sur le Image miniature pour commencer la visualisation.

Pour les moments où vous souhaitez toujours parcourir votre téléphone, vous pouvez utiliser une application HomeKit tierce sur l’Apple TV pour afficher vos caméras. Notre favori est HomeCam, qui peut afficher tous vos flux dans une grille ou une vue plein écran, et vous pouvez même le configurer pour qu’il passe automatiquement entre les caméras.

Regarder la fête

Logitech Circle View

Gardez un œil dessus

Le Logitech Circle View garde un œil sur votre maison à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui le rend idéal pour regarder le ciel nocturne s’illuminer avec des feux d’artifice sur le quatrième. La prise en charge de HomeKit vous permet d’AirPlay ou d’afficher vos flux sur l’Apple TV.

Tout voir

Apple TV 4K

AirPlay et HomeKit

L’Apple TV 4K place vos caméras HomeKit sur grand écran via des applications tierces et AirPlay. Diffusez toutes les festivités en cours dans votre quartier même après avoir terminé la journée.

Comment célébrez-vous avec HomeKit?

Avez-vous de grands plans HomeKit pour les festivités de cette année? Quels accessoires et automatisations utilisez-vous pour célébrer le jour de l’indépendance? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

