Cellebrite étend ses activités aux ordinateurs avec l’acquisition de 33 millions de dollars de la firme de criminalistique de BlackBag Technologies

La firme israélienne de criminalistique Cellebrite a annoncé une acquisition de 33 millions de dollars qui, selon elle, l’aidera à étendre ses capacités de criminalistique au-delà des smartphones. L’entreprise a fait l’acquisition de BlackBag Technologies, qui est une firme de criminalistique distincte spécialisée dans la criminalistique informatique.

Thermostat Ecobee HomeKit

Dans un communiqué de presse annonçant l’acquisition, le co-PDG de Cellebrite, Yossi Carmil, a déclaré que l’accord permettrait à Cellebrite d’accélérer et d’élargir le travail médico-légal qu’il fait avec les forces de l’ordre dans le but de construire des «communautés plus sûres».

«Cette acquisition permettra à Cellebrite d’accélérer la livraison de nouvelles solutions et de nouveaux services d’intelligence numérique qui permettront à nos clients de maximiser l’efficacité et la précision de leurs enquêtes numériques. L’acquisition est une étape importante dans notre parcours pour aider nos clients à bâtir des communautés plus sûres et nous souhaitons la bienvenue à l’équipe BlackBag à Cellebrite. »

Cellebrite est un leader en matière de criminalistique iOS, offrant des outils comme l’outil de criminalistique UFED aux organismes d’application de la loi. Cellebrite vend la plupart de sa technologie en tant que «sur site», ce qui signifie que la police peut l’acheter et l’utiliser elle-même autant de fois que nécessaire. Jusqu’à présent, Cellebrite s’est principalement concentrée sur la sécurité des smartphones et du cloud.

En fait, Cellebrite est la société utilisée par le FBI pour déverrouiller l’iPhone 5C utilisé par le tireur de San Bernardino. Le FBI aurait payé à Cellebrite environ 1 million de dollars pour déverrouiller l’appareil. Il est incroyablement probable que le FBI se tourne à nouveau vers Cellebrite pour vous aider à déverrouiller deux iPhones liés au tournage de Pensacola Naval Air Station du mois dernier.

Apple a fait de la sécurité sur Mac une priorité ces dernières années avec sa nouvelle puce de sécurité T2, qui offre de nombreux avantages aux utilisateurs. Un guide de sécurité pour la puce T2 a décrit ces avantages, y compris la prévention matérielle de l’écoute clandestine des microphones. BlackBag Technologies a publié des détails sur la puce de sécurité T2 dans le passé, y compris comment sa technologie «MacQuisition» peut fonctionner avec la puce.

Vous pouvez lire le communiqué de presse complet annonçant l’acquisition ci-dessous.

Cellebrite acquiert BlackBag Technologies et consolide sa position de leader mondial des solutions intégrées d’intelligence numérique

PETAH TIKVA, Israël, 14 janvier 2020 / PRNewswire / – Cellebrite, leader mondial des solutions d’intelligence numérique pour les forces de l’ordre, les agences gouvernementales et les entreprises, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif pour l’acquisition de BlackBag Technologies, leader du secteur de l’informatique Solutions d’acquisition et d’analyse médico-légale.

L’acquisition élargit le portefeuille de solutions d’intelligence numérique de Cellebrite et renforce son engagement stratégique de fournir à ses clients, en plus de ses produits de pointe, une offre et une approche «à guichet unique» capables de répondre à tous leurs besoins d’investigation numérique . L’échelle et la portée complètes des solutions d’intelligence numérique de pointe de Cellebrite auront un impact considérable sur la manière dont les enquêtes numériques sont menées. La solution tout-en-un de Cellebrite offrira aux entreprises publiques et privées une plate-forme unifiée avec accès à tous les aspects d’une enquête numérique générant des informations critiques de manière contrôlée et coordonnée tout en accélérant le processus d’enquête.

Cela comprend la couverture complète des outils et des sources de collecte de données numériques tels que les appareils mobiles, les ordinateurs, les données cloud et les enregistrements de données d’appel avec des capacités d’analyse et de révision unifiées pour générer une image d’intelligence complète. Cela signifie également offrir un large éventail de capacités d’acquisition sur le terrain, y compris la collecte de preuves basée sur le consentement, ainsi qu’un ensemble de solutions intégrées qui fournit un accès, des informations et une gestion des preuves pour faciliter et contrôler les déploiements à grande échelle et orchestrer l’ensemble de l’opération de renseignement numérique.

“L’équipe de BlackBag Technologies a bâti une entreprise remarquable basée sur sa passion d’aider les forces de l’ordre et les entreprises à travers le monde, en équipant les dirigeants et les cadres avec les meilleures solutions de Computer Forensics”, a déclaré Yossi Carmil, co-PDG de Cellebrite. «En tant que leader mondial dans le domaine des solutions intégrées d’intelligence numérique, Cellebrite renforce l’engagement des deux sociétés envers leurs clients et poursuit sa stratégie visant à approfondir et étendre ses capacités dans le domaine de l’intelligence numérique pour répondre aux besoins croissants du marché.»

«Notre mission est claire depuis le début: développer et fournir des solutions innovantes qui aident les forces de l’ordre, les entreprises et les consultants à révéler la vérité dans leurs enquêtes», a déclaré Ken Basore, PDG de BlackBag Technologies. «Il existe une synergie incroyable entre la mission et la culture de ces deux sociétés. Faire partie de Cellebrite apportera une valeur énorme à nos clients, grâce à notre capacité à innover plus rapidement et à fournir un ensemble élargi de solutions et d’informations numériques. »

Yossi Carmil a conclu: «Cette acquisition permettra à Cellebrite d’accélérer la livraison de nouvelles solutions et services de renseignement numérique qui permettront à nos clients de maximiser l’efficacité et la précision de leurs enquêtes numériques. L’acquisition est une étape importante dans notre parcours pour aider nos clients à bâtir des communautés plus sûres et nous souhaitons la bienvenue à l’équipe BlackBag à Cellebrite. »

À propos de BlackBag Technologies

BlackBag® Technologies propose des outils innovants d’acquisition et d’analyse médico-légale pour les ordinateurs et appareils mobiles Windows, macOS, iOS et Android. Son logiciel judiciaire est utilisé par des centaines d’agences fédérales, étatiques et locales d’application de la loi dans le monde, ainsi que par des sociétés et des consultants de premier plan, pour enquêter sur tous les types de preuves numériques associées aux enquêtes criminelles, civiles et internes. BlackBag développe et fournit également des programmes de formation et de certification experts en médecine légale, conçus pour les professionnels de la médecine légale.

www.blackbagtech.com.

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le leader mondial des solutions d’intelligence numérique pour le marché de l’application de la loi, du gouvernement et des entreprises. Cellebrite propose une suite complète de solutions logicielles innovantes et d’outils analytiques conçus pour accélérer les enquêtes numériques et répondre à la complexité croissante des problèmes de criminalité et de sécurité à l’ère numérique. L’engagement de Cellebrite pour aider ses partenaires à créer un monde plus sûr se concrétise par le biais des solutions et des outils de Cellebrite qui sont confiés par des milliers d’agences de premier plan dans plus de 150 pays.

https://www.cellebrite.com/en/home/

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: