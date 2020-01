Celui que nous attendons, mais la foudre peut-elle frapper deux fois?

Poste d’opinion par

Tristan Rayner

Le Pocophone F2 est maintenant presque confirmé pour une sortie en 2020. C’est un téléphone qui fera sa marque s’il suit le succès bon marché mais puissant du Pocophone F1. Mais en 2020, il fait face à des obstacles intrigants. La nouvelle marque autonome peut-elle suivre les traces de la F1?

Nous savons maintenant que la nouvelle marque Poco cherche d’autres appareils pour l’Inde. La première partie de la «saison 2» semble s’appeler presque certainement le Poco X2 (ou Pocophone X2). Le directeur général de Poco India, Chandolu Manmohan, a déclaré que cet appareil comporterait un «SoC haut de gamme» et une «grande quantité de RAM».

Cela semble génial, mais on ne sait pas comment cela affectera le Poco F2 (connu mondialement sous le nom de Pocophone F2). Il se peut que le X2 soit une édition Lite – un appareil de milieu de gamme – tandis que la dernière version de F2 est conçue pour être un tueur phare ou un appareil haut de gamme.

Poco ne sera probablement pas en mesure de résister à un F2, mais ce ne sera pas une répétition facile. La raison pour laquelle les gens réclament le Pocophone F2 est l’espoir d’un retour d’un téléphone bon marché et puissant en 2020, doté du meilleur processeur Qualcomm. D’autres facteurs sont également importants: l’engagement louable de Xiaomi à améliorer le Pocophone F1, ainsi que les versions continues des mises à jour Android. Xiaomi a fait confiance à la marque Poco, et maintenant nous y sommes.

En fin de compte, cependant, c’est le téléphone puissant et le prix qui étaient incroyables pour l’époque, et c’est pourquoi les gens sont si excités pour le Pocophone F2.

Année sans Poco 2019

2019 a été sans Poco, une décision qui a dérouté beaucoup, étant donné l’approche de Xiaomi pour libérer des charges de smartphones dans toutes les variantes et configurations possibles. Mais la longue attente après le Poco F1 donne lieu à quelques théories explicatives.

Aucun Poco F2 jusqu’à présent pourrait signifier que Xiaomi attendait un coup, ou qu’il ne faisait tout simplement pas d’argent.

La première théorie est que Xiaomi tenait simplement à offrir un autre appareil tueur. Alors que les appareils de pliage et les premières implémentations de la 5G émergeaient, Xiaomi était heureux d’attendre et de reporter le prochain Poco jusqu’à ce que le bon mélange de nouvelles technologies soit prêt. Maintenant, en 2020, il peut à nouveau examiner ses options, qui semblent inclure le Poco X2 dans le mix.

L’autre angle plus cynique est que le Poco F1 était un leader de perte pour Xiaomi; un moyen de lancer un appareil de haute spécification à un coût élevé pour tester le marché, présenter Xiaomi à plus de gens et expérimenter un nouveau facteur de forme et une nouvelle marque. Il n’y a tout simplement aucun moyen que Xiaomi ait retenu de libérer un F2 s’il faisait fortune.

2019, cependant, a posé ses propres problèmes. Avec Realme d’Oppo sur la scène pour concurrencer la sous-marque Redmi de Xiaomi, les puissants téléphones bon marché sont devenus plus faciles à trouver. Mais même le Realme X2 Pro (primé par Android Authority), un téléphone alimenté par Snapdragon 855 Plus qui offrait une grande valeur, était au-dessus de 400 $ (Rs. 29 999).

Le Poco F1 d’origine le moins cher a été lancé à un peu moins de 300 $ (20 999 roupies), un prix encore fou.

POCO India

Si le Poco F2 peut tomber dans cette fourchette de 300 $ à 350 $ avec des performances haut de gamme, il doit cocher toutes les cases. Et cela nous amène aux problèmes auxquels elle est confrontée cette année.

Vous ne pouvez pas attendre? Ce sont les meilleurs téléphones Android d’aujourd’hui

Poco F2 en 2020

Il convient de rappeler que les premières nouvelles de Poco de l’année étaient que Xiaomi lui annonçait une marque indépendante. Poco fait toujours partie de Xiaomi, mais en tant que nouvelle marque, Poco semble maintenant avoir plus de liberté pour aborder le marché par lui-même. Un remaniement du personnel et un mouvement de Xiaomi à Poco ont fait partie de cette approche.

Le slogan Poco de “Tout ce dont vous avez besoin, rien de ce que vous n’avez” continue, et cela en soi nous donne des indications à venir. À première vue, le slogan indique que Poco se tiendra à l’écart des technologies émergentes (et coûteuses) qui trouvent toujours leur place, comme les écrans pliants, la 5G et les taux de rafraîchissement plus élevés avec les écrans OLED.

«Tout ce dont vous avez besoin, rien de ce que vous n’avez pas» reste le slogan de Poco et la position de la marque.

L’avantage fondamental du Pocophone F1 était qu’il était livré avec le Snapdragon 845 incroyablement rapide, le processeur phare utilisé par les concurrents «phares tueurs» plus chers dans les OnePlus 6 et Asus ZenFone 5Z, ainsi que de véritables produits phares comme le Samsung Galaxy Note 9 , Xiaomi Mi Mix 2S et des appareils de jeu comme le Razer Phone 2.

Il a tenu le coup aussi. Un examen révisé du Pocophone F1 effectué fin 2019 a révélé que le téléphone valait toujours la peine d’être acheté.

865 problèmes et la 5G en est un

Voici le vrai dilemme: avec Qualcomm qui choisit pour son processeur phare d’inclure la 5G dans son package Snapdragon 865, Poco pourrait trouver le meilleur processeur haut de gamme qui ne convient pas.

Étant donné l’inclinaison de Poco vers l’Inde, où la 5G n’est pas actuellement disponible, et la stratégie du rien dont vous n’avez pas besoin, le 865 ne convient pas. La seule option, qui n’en est pas une, serait de s’en tenir au Snapdragon 865 et de désactiver la 5G, ce qui serait redondant et coûteux.

Le Poco F2 n’aura pas de 5G, donc le 865 SoC ne convient pas. Maintenant quoi?

Cela laisse à Poco un choix moins évident pour son puissant angle de performance. Les options incluent le Snapdragon 855 Plus de l’année dernière encore très performant ou le SoC Snapdragon 765G plus récent mais aux spécifications plus faibles. Un téléphone Snapdragon 855 Plus pour 350 $ ou moins écraserait encore la concurrence; cette option semble plus probable que de simplement copier le propre Redmi K30 de Xiaomi et d’ajouter le 756G sur le 730G. Et Poco aurait raison de dire qu’il pourrait toujours facilement prendre en charge les jeux et applications hautes performances pour les années à venir sur la plate-forme 855 Plus.

Mais c’est toujours un petit problème. Cela signifie que se démarquer des autres tueurs phares ne sera pas facile, et Poco a du pain sur la planche. Étant donné le prix qui importera, le F2 semble destiné à rester avec un écran LCD et une construction en plastique pour économiser de l’argent. Une grande batterie, une mémoire extensible et une prise casque restent également essentielles pour les futurs propriétaires de cette catégorie.

Dans quelle mesure le Poco F2 sera-t-il vendu?

Compte tenu de la marque désormais tweets de @IndiaPOCO, Poco est tout au sujet de l’Inde. Une disponibilité plus large sera intéressante. Les lecteurs se souviendront peut-être de notre propre Bogdan Petrovan qui a découvert l’existence du Pocophone F1 en l’achetant simplement dans un magasin qui le vendait avant son lancement en Roumanie. Le Poco F1 s’est vendu à grande échelle et les ventes flash à des prix de plus en plus bas se sont poursuivies fin 2018 et début 2019. Je l’ai déjà vu dans les ventes allemandes pour 206 €.

Alors que Xiaomi semble se diriger en tant que première partie sur plus de marchés, y compris l’Allemagne l’année dernière, avec des chuchotements d’une poussée en Afrique du Sud, le Poco F2 a un marché potentiel plus grand que jamais.

Quand le Poco F2 sortira-t-il?

Tout semble prêt pour que Poco lance pour la première fois le nouveau Poco X2, pour redynamiser la marque. Avec plusieurs téléphones confirmés pour 2020, le F2 devrait suivre. Le X2 est prévu pour une sortie en février 2020, mais le F2 a été un peu plus difficile à obtenir. Android Authority a contacté Poco pour plus de détails, mais n’a pas obtenu de réponse immédiate: tout ce que nous savons, c’est que 2020 est définitif.

Maintenant, Poco a juste besoin d’obtenir les bonnes spécifications et le bon marketing. Le Poco F2 peut-il devenir un hit culte comme le Poco F1?