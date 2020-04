Certaines précommandes OnePlus 8 arrivent bien en avance

OnePlus a annoncé que les précommandes OnePlus 8 commenceraient le 15 avril, au lendemain du lancement officiel des téléphones. La date de mise en vente générale des appareils est fixée au 29 avril 2020.

Habituellement, avec les téléphones phares tels que la série OnePlus 8, les appareils précommandés arrivent entre les mains des acheteurs un jour ou deux avant la date de mise en vente générale. Cependant, il y a déjà quelques rapports en ligne selon lesquels les gens voient leurs précommandes OnePlus 8 arriver bien plus tôt que cela.

Un utilisateur basé aux États-Unis sur Reddit a présenté son nouveau OnePlus 8 Pro ainsi que son casque de charge sans fil Warp Charge 30 et son casque Bullets Wireless Z. Dans ce fil, d’autres acheteurs ont déclaré qu’ils avaient déjà des numéros de suivi pour leurs précommandes OnePlus 8, bien que certains disent qu’ils n’ont pas encore été expédiés.

Pendant ce temps, d’autres utilisateurs sur les forums communautaires OnePlus signalent également avoir vu des numéros de suivi et des appareils expédiés.

Nous avons contacté OnePlus à ce sujet pour voir s’il s’agit de douves ou si la société expédie simplement des commandes à mesure qu’elles arrivent et jette au vent la bêtise générale de la date de vente. Cependant, il ne nous est pas revenu sur la question avant l’heure de la presse.

Quoi qu’il en soit, si vous songez à acheter un appareil OnePlus 8, il serait probablement bon d’en acheter un maintenant. Si vous passez vos précommandes OnePlus 8 Pro sur le site officiel de OnePlus, vous pouvez obtenir de légères réductions sur la station de charge sans fil susmentionnée et les écouteurs Bullets Wireless Z avec votre commande.

