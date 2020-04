Certaines précommandes OnePlus 8 Pro ont des problèmes d’écran, mais des correctifs sont à venir

Les ventes de OnePlus 8 Pro n’ouvrent pas avant le 29, mais les précommandes précoces arrivent déjà, et nous avons déjà entendu des rapports de problèmes avec l’écran du téléphone. Comme évoqué dans notre examen, les plaintes couvrent une gamme, y compris les noirs écrasés / écrêtés, les irrégularités de faible luminosité / les problèmes de “teinte verte”, la rétention d’image et même les lignes apparaissant autour de la découpe de la caméra perforée. Heureusement, OnePlus nous dit qu’il est au courant des rapports de problèmes et qu’il travaille sur des correctifs logiciels pour certains d’entre eux.

Les lecteurs d’Android Police se souviennent peut-être de notre examen du OnePlus 8 Pro, où j’ai évoqué certains de ces problèmes lorsque je les ai rencontrés sur notre propre appareil. Alors que certains des problèmes, comme l’uniformité à faible luminosité, sont un problème presque universel avec tous les téléphones équipés d’OLED, et simplement le résultat de la soi-disant panneau d’affichage “loterie”, d’autres comme les noirs écrasés / écrêtés peuvent probablement être corrigés (ou du moins réduit) avec le logiciel.

Rétention d’image après 24 heures et lignes impaires sur l’écran du OnePlus 8 Pro. Image: u / iNoahPhotography

Jusqu’à présent, certaines plaintes des utilisateurs ont reflété les nôtres, d’autres problèmes ont également surgi, comme des problèmes de rétention d’image à court terme et d’étranges lignes horizontales sombres apparaissant au niveau de la découpe de la caméra de l’écran. Alors que mon écran était apparemment exempt de ces problèmes, David Ruddock d’AP a connu une rétention d’image sur son appareil.

Plus d’exemples de problèmes d’uniformité à faible luminosité et problèmes de “teinte verte”. Images: Gauche – Tungmeister. Droite – u / johntrials.

Certains signalent que la visibilité de ces problèmes change en fonction des paramètres d’affichage, comme la résolution et le taux de rafraîchissement, avec des paramètres inférieurs ou non adaptatifs censés réduire la visibilité des problèmes dans certains cas. La gradation CC peut également atténuer certains de ces problèmes, mais elle en introduit davantage, comme d’autres noirs écrasés.

OnePlus nous dit qu’il est au courant de ces rapports et qu’il prévoit déjà des correctifs pour certains de ces problèmes:

OnePlus apprécie les commentaires des utilisateurs et s’engage à offrir la meilleure expérience de smartphone. Notre équipe étudie actuellement ces rapports afin d’identifier les meilleures solutions pour nos utilisateurs, et nous publierons des mises à jour dès qu’elles seront prêtes.

Le problème dit de “teinte verte” sera corrigé dans le prochain OTA, et une mise à jour en mai fournira un correctif pour les noirs écrasés / écrêtés, bien qu’il n’y ait pas encore de mot pour savoir si l’autre problème avec les lignes d’affichage autour de la la découpe peut être fixée.

Quand il s’agit d’afficher l’uniformité à faible luminosité / thèmes sombres la nuit, nous n’avons peut-être pas de chance. Historiquement, des problèmes comme celui-ci ne font que partie du fonctionnement des panneaux OLED et se résument à l’écran que vous obtenez. Même mon iPhone 11 Pro Max a des problèmes d’uniformité avec certains arrière-plans la nuit.