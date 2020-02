Certaines vidéos Google Photos se sont retrouvées dans les archives de sauvegarde aléatoires d’étrangers

Google Photos est une plate-forme incroyablement puissante qui rend vos archives de photos et de vidéos consultables et facilement accessibles partout où vous avez Internet. Étant donné que tous les fichiers se trouvent sur les serveurs Google, vous devez faire confiance à l’entreprise pour faire preuve de diligence raisonnable afin de protéger vos données, mais il semble qu’un incident s’est produit en novembre dernier. Google a commencé à envoyer des e-mails informant certains utilisateurs que pendant une courte période, certaines vidéos sauvegardées ont été accidentellement ajoutées aux archives Google Takeout d’autres personnes.

L’utilisateur de Twitter Jon Oberheide a partagé l’e-mail de Google à ce sujet. La société manque de détails et cache la violation de la vie privée dans le deuxième point, mais informe les destinataires que seules les personnes qui ont exporté toutes leurs données Photos entre le 21 novembre et le 25 novembre 2019 sont affectées par le problème. Dans ce laps de temps, certaines vidéos ont été échangées et se sont retrouvées dans les mauvaises archives, laissant toute personne touchée par des vidéos d’étrangers et vice versa.

Whoa, quoi? @googlephotos? pic.twitter.com/2cZsABz1xb

– Jon Oberheide (@jonoberheide) 4 février 2020

Quel que soit le type de vidéos que vous stockez sur Google Photos, vous pourriez être très affligé lorsque vous recevez cet e-mail – et à juste titre. Étant donné que l’exportation a déjà atteint les appareils d’autres personnes, vous ou Google ne pouvez rien faire pour annuler l’erreur et révoquer l’accès aux fichiers téléchargés. C’est pourquoi Google recommande à chaque destinataire de l’e-mail de supprimer les archives concernées et de refaire l’exportation. C’est une solution faible et basée sur la confiance, mais la seule que la société puisse offrir, ce qui montre que chaque fois que vous abandonnez le contrôle de vos données, vous pouvez être exposé à des problèmes techniques sans jamais être attaqué par des pirates.

Dans une déclaration fournie à 9to5Google, la société de recherche a déclaré que moins de 0,01% des personnes tentant de télécharger leurs données pendant le problème technique étaient affectées. En raison de la base d’utilisateurs insurmontable de Google, cela pourrait encore signifier que des milliers de personnes ont été touchées.

L’affaire pourrait également se retrouver devant les tribunaux, car le GDRP et des réglementations similaires obligent les entreprises à divulguer les violations de données à caractère personnel “sans retard injustifié” – puisque l’incident a été corrigé le 25 novembre, la période d’attente de trois mois ici est une période absolue. Google aurait dû agir beaucoup plus rapidement et mieux communiquer le problème. La façon dont la société a structuré son courrier électronique vous fait penser qu’elle a tenté d’enterrer et de minimiser la violation de la vie privée, cachant les vidéos divulguées au milieu du message.

Vous devrez avoir confiance que la personne qui a obtenu vos vidéos fera tout son possible pour faire la bonne chose, et vous devez également suivre la recommandation de Google, si vous avez reçu l’e-mail. Espérons que Google assure le suivi des détails, en indiquant à chaque utilisateur quelles vidéos ont exactement disparu.

Titre alternatif: Google a joué le mix-and-match lors de l’archivage de vos vidéos, cliquez pour voir ce que vous avez obtenu!