Certains appareils Android TV fournissent des notifications de diffusion erronées, mais Google travaille sur un correctif

Si vous avez remarqué une notification de casting superflue hier soir en regardant du contenu via Android TV, il s’avère que c’est une chose en ce moment. Certaines personnes reçoivent des notifications de contrôle multimédia Cast / Chromecast sur leurs téléphones lorsqu’ils regardent du contenu dans des applications sur leurs appareils Android TV (y compris le Nvidia Shield), même lorsqu’elles ne diffusent rien. Le simple fait d’activer une émission via Plex ou Netflix via l’application Android TV déclenche des contrôles de diffusion pour certains. Mais Google travaille déjà sur un correctif.

Les rapports ne semblent pas particulièrement répandus pour ce problème, et aucun d’entre nous ici à Android Police ne l’a (encore) connu, mais pour les personnes concernées, les symptômes sont très simples: une notification de diffusion apparaît pour les appareils sur le même réseau que l’Android TV lorsqu’elle lit du contenu sans diffusion, même juste à l’intérieur des applications sur l’Android TV lui-même. Selon les rapports, les applications concernées incluent YouTube, YouTube TV, Kodi, Netflix, Tidal, Disney + et Plex, bien que d’autres le déclenchent probablement également. Les appareils concernés incluent le Shield TV et la MiBox. Pour les personnes concernées, tous les appareils Android compatibles sur leurs réseaux reçoivent ces notifications continues (mais généralement silencieuses) avec des contrôles multimédias.

Nous avons contacté Google pour plus d’informations sur ce problème, et un porte-parole de la société nous a informés qu’il était au courant du problème et qu’il travaillait sur un correctif. En attendant, si vous êtes gêné par les notifications, vous pouvez les désactiver complètement. Mais notez que cela les empêchera également d’apparaître lorsque vous diffusez du contenu.

Il n’y a pas encore de calendrier sur le moment où le correctif pourrait arriver, mais je n’imagine pas que cela prendra trop de temps.