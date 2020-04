Certains appareils OnePlus 8 Pro souffrant de teinte d’écran vert et d’écrasement noir

Certains utilisateurs signalent un problème avec leurs écrans OnePlus 8 Pro, où leurs écrans affichent une légère teinte verte ou des problèmes d’écrasement noir à faible luminosité.

Un utilisateur sur les forums de la communauté OnePlus a démontré le problème sur son appareil, et le problème principal est apparu comme une teinte verte aux couleurs sombres sur l’écran. L’utilisateur a publié une comparaison côte à côte avec un Galaxy Note 10 Plus, et la différence entre les deux est assez apparente. Il est important de noter que le problème vert n’est apparu que lorsque le taux de rafraîchissement est réglé sur 120 Hz et que la luminosité est tombée à un niveau très bas.

Forums de la communauté OnePlus

Source: Forums de la communauté OnePlus

Le problème peut potentiellement être corrigé en désactivant la fonction de gradation CC dans le OnePlus 8 Pro. Cependant, selon le même article, cela provoque en fait un problème avec l’écrasement noir, qui est l’endroit où les zones sombres de l’écran perdent des détails. Selon la préférence de l’utilisateur, le problème d’écrasement noir pourrait être plus intrusif pour l’utilisation de son appareil que la teinte verte.

OnePlus a contacté la personne souffrant du problème et a déclaré que la société enquêtait sur ce problème, bien qu’elle n’ait pas eu de réponse avec une résolution du problème à ce jour. De plus, OnePlus a déclaré à Android Police qu’il enquêtait sur le problème et «publierait des mises à jour dès qu’elles seraient prêtes».

Nous veillerons à mettre à jour cet article en cas de mise à jour de ces problèmes d’écran OnePlus 8 Pro. En attendant, avez-vous eu des problèmes avec votre écran OnePlus 8 Pro?

Plus d’articles sur OnePlus 8 Pro