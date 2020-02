Certains clients urBeats3 peuvent se voir refuser le service en raison d’une erreur de numéro de série

Certains appareils urbeats3 peuvent avoir des numéros de série incorrects qui pourraient entraîner le refus du service, selon les informations fournies aux fournisseurs de services agréés Apple.

Apple a informé les AASP qu’un “nombre limité” d’urbeats3 a été publié avec un numéro de série incorrect, ce qui entraîne une erreur lors de leur recherche dans la base de données de réparation.

Pour fournir un service aux appareils urbeats3 présentant ce problème, Apple recommande aux fournisseurs de services agréés Apple de valider la preuve d’achat en remplaçant le «E» situé au cinquième point de la séquence par un «Y».

Apple a introduit urbeats3 en septembre 2017 et les a depuis vendus. Au prix de 60 $ et souvent disponibles à la vente à moindre coût, les urBeats3 sont les écouteurs de marque Beats les plus abordables d’Apple.

