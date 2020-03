Certains magasins AT&T sont ouverts pendant la pandémie malgré les mandats (mise à jour)

Mise à jour, 20 mars 2020 (16 h 45 HE): Un porte-parole d’AT & T a contacté Android Authority à propos de la note de fuite concernant les magasins AT&T décrite ci-dessous.

La première partie de la déclaration concerne le fond de la note. La note de service a été envoyée exclusivement à des détaillants indépendants tiers dans l’État de Californie, où tard hier soir, une déclaration a été faite selon laquelle tous les résidents devraient rester chez eux à moins qu’ils ne soient nécessaires pour des activités essentielles.

Compte tenu de ce mandat californien, la note AT&T indique que les magasins AT&T «peuvent rester ouverts dans les paramètres des exigences, car ils fournissent des services essentiels qui sont essentiels à la capacité du public à communiquer pendant la situation d’urgence actuelle». À ce titre, la note de service – et les instructions transcrites ci-dessous sur la façon de traiter avec les agents d’application de la loi – est censée expliquer pourquoi des mandats comme celui de Californie ne nient pas la capacité des magasins AT&T à rester ouverts.

Le porte-parole d’AT & T précise en outre que «le département américain de la Sécurité intérieure a publié des directives selon lesquelles, en tant que fournisseur de communications essentiel, notre travail est essentiel». Cependant, lorsqu’il a été pressé d’en apporter la preuve ainsi que la manière dont cette exemption s’applique aux détaillants tiers, le porte-parole n’a fait aucun commentaire.

Étant donné que davantage d’États adopteront probablement des verrouillages totaux comme la Californie, nous devrons attendre et voir combien de temps les magasins AT&T et d’autres emplacements de vente au détail similaires resteront ouverts.

Article original, 20 mars 2020 (11 h 30 HE): Un informateur anonyme a envoyé à Android Authority une note interne divulguée envoyée par des responsables d’AT & T à divers magasins AT&T. Le mémo déclare que certains magasins resteront ouverts pendant la pandémie de coronavirus en cours, malgré les ordonnances du gouvernement local déclarant qu’ils devraient être fermés.

Le mémo donne des instructions détaillées sur ce que les employés doivent faire si les forces de l’ordre locales arrivent pour savoir pourquoi le magasin défie les ordonnances. On leur demande de remettre aux responsables de l’application des lois une lettre expliquant que les magasins AT&T «fournissent des services essentiels» et ne violent donc aucun ordre de mise à l’abri sur place.

Étant donné que les employés de vente au détail eux-mêmes défieraient également les ordonnances de mise en place d’abris, le mémo suggère également que le personnel de vente au détail devrait «consulter votre avocat pour obtenir des conseils juridiques concernant vos obligations».

Voici une transcription du mémo fourni à Android Authority:

Magasins AT&T: abri sur place / entreprise essentielle seulement

Parallèlement à l’adoption d’un certain nombre d’ordonnances Shelter In Place / Essential Business Only, AT&T a fourni les conseils et la lettre ci-joints aux magasins AT&T à utiliser au cas où des fonctionnaires, des individus ou des groupes se renseigneraient sur les raisons pour lesquelles le magasin AT&T est ouvert. .

Veuillez noter que cela est fourni à titre de «meilleure pratique AT&T» uniquement. Ceci n’est pas destiné à être, et vous ne devez pas vous y fier pour expliquer l’ordonnance ou vos responsabilités à l’égard de l’ordonnance. En outre, cela ne doit pas être ni être interprété comme un avis juridique. Vous devriez consulter votre avocat pour obtenir des conseils juridiques concernant vos obligations en rapport avec l’ordonnance.

Que dois-je faire si mon magasin est visité par des représentants du gouvernement local ou par la police, et ils demandent pourquoi nous sommes ouverts pendant la commande Shelter In Place?

Expliquez que AT&T est une entreprise essentielle fournissant des services essentiels et montrez-leur la copie imprimée de la lettre ci-jointe. S’ils ont d’autres questions, veuillez engager votre équipe de direction.

Hier, le détaillant de jeux vidéo GameStop a fait les gros titres pour distribuer une note similaire à ses employés de vente au détail. Alors qu’un meilleur argument pourrait être avancé que les magasins AT&T sont «essentiels» par rapport aux magasins GameStop, le mémo AT&T lui-même est assez louche. Après tout, combien d’employés de vente au détail ont un avocat, et encore moins un qu’ils peuvent facilement appeler pour obtenir des conseils juridiques sur ces ordonnances d’abri en place et comment leur employeur exige qu’ils les défient?

Le pronostiqueur anonyme parlant avec Android Authority a affirmé que 40% des magasins AT&T sont fermés, mais les membres du personnel de ces magasins ont simplement été déplacés vers d’autres emplacements à proximité. Cela signifie qu’il y a plus d’employés – et plus de clients – visitant moins d’endroits, ce qui est exactement le contraire de ce que les ordonnances relatives aux abris sur place tentent de faire.

Le rival d’AT & T, T-Mobile, aurait fermé 80% de ses magasins de détail d’entreprise en réponse à la pandémie. Verizon a également annoncé la fermeture de certains magasins, mais n’a fourni aucun détail précis.