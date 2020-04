Certains patients atteints de coronavirus peuvent présenter de graves complications neurologiques – .

Une étude récente a révélé que des symptômes neurologiques ont été observés chez des patients qui ne présentaient aucun autre signe du nouveau coronavirus.

De nouvelles recherches montrent que les patients admis à l’hôpital pour un traitement peuvent développer une complication neurologique appelée syndrome de Guillain-Barré.

La condition neurologique peut se développer après d’autres infections virales et présente divers signes, notamment une faiblesse des membres, un manque de réflexes, des picotements et même une paralysie.

Outre les symptômes du coronavirus qui sont couramment cités, tels que la fièvre, la toux et la fatigue, il existe de nombreuses autres manifestations cliniques de COVID-19. Certains médecins qui pensaient traiter des patients souffrant d’une maladie neurologique ont découvert que les chants neurologiques dont ils étaient témoins étaient causés par une infection au COVID-19. Certaines personnes ont connu une confusion prononcée, tandis que d’autres ont affiché des mouvements semblables à des crises, tous révélateurs d’un problème neurologique.

Ces résultats ont été traduits dans de nouveaux protocoles, et les médecins ont été formés pour s’attendre à ces symptômes inhabituels chez les patients COVID-19, y compris ceux qui ne présentaient pas les symptômes les plus courants de la nouvelle maladie à coronavirus. Il s’avère que les affections neurologiques ne s’arrêtent pas là, et certains des patients infectés pourraient présenter une condition entièrement différente qui pourrait finir par mettre la vie en danger.

Le syndrome de Guillain-Barré est une condition dans laquelle le système immunitaire du corps peut se retourner contre l’hôte et, dans ce cas, les nerfs périphériques. Ce que COVID-19 nous a appris jusqu’à présent, c’est qu’une réponse immunitaire exacerbée est généralement mauvaise et peut entraîner de multiples complications, une défaillance organique et même la mort.

“Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie bien connue dans laquelle le système immunitaire cible les nerfs périphériques comme des étrangers et les attaque, ce qui entraîne les caractéristiques cardinales de la maladie”, a déclaré à Medical Express Northwell Health, chef de la médecine neuromusculaire de Great Neck, le Dr Anthony Geraci. .

Les symptômes auxquels il faisait référence peuvent inclure «faiblesse, aréflexie [absence of reflexes], paresthésie [tingling], et dans certains cas, faiblesse faciale et ataxie [poor balance]. ” Le syndrome peut apparaître après d’autres infections, notamment Epstein-Barr, le cytomégalovirus, le Zika, la grippe, l’hépatite, le VIH, etc.

Les médecins de la ville italienne de Pavie ont rédigé une étude dans le New England Journal of Medicine qui révèle que les patients COVID-19 peuvent présenter le syndrome de Guillain-Barré après l’apparition des premiers symptômes. Cinq patients sur 1200 traités dans la ville entre le 28 février et le 21 mars ont montré des signes compatibles avec le syndrome neurologique.

Les symptômes de Guillain-Barré se sont développés dans les cinq à 10 jours suivant les signes COVID-19 les plus courants. Cela peut commencer par une faiblesse dans les jambes, des picotements et une faiblesse faciale. Après deux jours de plus, les symptômes neurologiques peuvent s’aggraver et les quatre membres peuvent être affaiblis ou paralysés.

Les patients ont reçu une immunoglobuline pour stimuler leur réponse immunitaire, et un patient a reçu du plasma d’un survivant du COVID-19. Un mois après le début du traitement, un patient a obtenu son congé et a pu marcher de façon autonome, deux étaient toujours aux soins intensifs où ils ont reçu une ventilation mécanique et deux ont reçu une physiothérapie après leur paraplégie.

Bien que le syndrome de Guillain-Barré semble être une complication rare au COVID-19, les résultats sont essentiels, en particulier pour le traitement des patients critiques qui pourraient être placés dans un coma induit pendant les soins intensifs.

«Dans ces cas, la faiblesse et la perte sensorielle peuvent être très difficiles à identifier s’ils ne sont pas éveillés, bougent leurs membres ou sont capables de vous dire ce qu’ils vivent», a expliqué le neurologue Sami Saba à Medical Express. «Cependant, puisque Guillain-Barré peut affecter les muscles qui nous aident à respirer, il sera très important de considérer le diagnostic chez ceux qui ont du mal à se détacher du ventilateur, surtout si leur fonction pulmonaire semble se rétablir.»

