Certains utilisateurs rencontrant des pannes système sur macOS 10.15.4, en particulier lors de transferts de fichiers volumineux

Un nombre important d’utilisateurs de Mac connaissent des pannes de système occasionnelles après la mise à jour vers la version 10.15.4 de macOS Catalina, publiée il y a quelques semaines.

Le problème de plantage semble être plus important lorsque les utilisateurs tentent d’effectuer des transferts de fichiers volumineux. Dans un message sur le forum, SoftRAID a décrit le problème comme un bogue et a déclaré qu’il travaillait avec les ingénieurs Apple sur un correctif pour macOS 10.15.5, ou une solution de contournement.

SoftRAID a déclaré que le problème s’étend aux disques au format Apple:

Il y a un problème sérieux avec 10.15.4.

Il apparaît dans différents scénarios, même sur les disques Apple, mais est plus probable lorsqu’il y a beaucoup de threads IO. Nous pensons que c’est un problème de threading. Ainsi, alors que les volumes SoftRAID sont les plus durement touchés (il est désormais difficile de copier plus de 30 Go de données à la fois), tous les systèmes en sont affectés.

Dans notre rapport de bogue à Apple, nous avons utilisé une méthode pour reproduire le problème avec SEULEMENT les disques au format Apple. La reproduction prend plus de temps, mais cela est plus susceptible d’obtenir une correction plus rapide de la base d’utilisateurs.

D’autres utilisateurs de macOS 10.15.4 ont connu des plantages après avoir réveillé leur Mac du sommeil, les systèmes affectés subissant une panique du noyau et redémarrant sur le logo Apple, selon les commentaires partagés sur les communautés de support Apple, les forums MacRumors, Reddit et Twitter.

Après la mise à jour vers macOS 10.15.4, les utilisateurs peuvent également subir une rotation et une rotation continues des disques durs connectés lorsqu’un Mac est censé dormir, ce qui pourrait endommager le lecteur, selon Jeremy Horwitz.

Nous avons contacté Apple pour lui faire part de ses commentaires et nous vous fournirons une mise à jour si nous vous répondons.

Mon MacBook Pro 16 pouces connaît des redémarrages aléatoires en raison d’une panique du noyau depuis que j’ai mis à jour macOS vers 10.15.4. Quelqu’un d’autre a-t-il des problèmes similaires?! 😩 @AppleSupport

– russanov (@russanov) 4 avril 2020

Mon «MacBook Pro» de 16 pouces se bloque beaucoup depuis que je suis passé à Catalina en 10.15.4 et c’est toujours lorsque l’ordinateur portable est en mode veille. Quelqu’un d’autre face à cela? pic.twitter.com/hDLu755Tjc

– Abbas Ali (@ajaffarali) 5 avril 2020

Quelqu’un d’autre voit Finder se bloque et se bloque avec 10.15.4?

– Stephen Hackett (@ismh) 27 mars 2020

Mon MBP est passé à la version 10.15.4 et se bloque avec la panique du noyau chaque fois qu’il se met en veille depuis. Insensé.

– Hitoshi Harada (@umitanuki) 4 avril 2020

.