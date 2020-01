Ces 18 applications Android sont vraiment bonnes pour votre nouvelle tablette

L’époque où les tablettes inondaient le marché est révolue, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a toujours pas de cas d’utilisation pour eux. Samsung a poussé ce point à la maison avec sa gamme d’appareils Tab, mais il y a encore plus de tablettes parmi lesquelles choisir. Mais qu’êtes-vous censé faire après avoir obtenu votre tablette et vous être connecté? Nous avons trouvé les meilleures applications pour profiter de la surface d’écran et de la puissance de traitement de vos tablettes.

Choix du personnel

Lightroom est devenu l’un des choix de facto pour l’édition de photos en déplacement, et avec une tablette, cela est encore plus amélioré. Adobe contient de nombreux outils différents dont vous pouvez profiter pour que vos photos soient absolument parfaites.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Si vous en avez assez de manquer d’espace sur votre ordinateur ou ordinateur portable, Duet Display vous aide à résoudre ce problème. Cette application transforme votre tablette en un écran supplémentaire pour votre Mac ou PC avec un décalage “zéro” et vous pouvez interagir avec votre PC en utilisant l’écran tactile de la tablette.

10 $ sur Google Play

Il peut être difficile de suivre ce qui se passe dans les actualités, mais avec Feedly, vous pouvez personnaliser vos actualités à votre guise. Feedly permet de suivre facilement les sources et les blogs qui vous intéressent, qu’ils soient liés à la technologie ou que vous suiviez simplement l’actualité “standard”.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Le Twitter standard est bien pour la plupart, mais il n’offre pas beaucoup de personnalisation pour créer une chronologie qui vous intéresse. Avec Fenix ​​2, non seulement vous pouvez ajouter plusieurs comptes, mais vous avez le contrôle total de la personnalisation votre écran principal et pouvez choisir différents thèmes.

5 $ sur Google Play

Reddit est le terrain de jeu d’Internet et avec une application comme Relay, vous pouvez désormais personnaliser la façon dont vous interagissez avec. Que vous soyez juste un rôdeur ou même un modérateur, vous pouvez utiliser Relay à votre guise et le personnaliser à votre guise.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Pocket est idéal pour ceux qui n’ont pas le temps de lire un article qu’ils trouvent sur Feedly, Twitter ou ailleurs. Partagez simplement l’article avec Pocket et il sera sauvegardé pour plus tard, vous permettant de le lire à votre rythme sans oublier le lien ou fermer accidentellement l’article. Pocket vous permet même d’écouter les articles qui ont été partagés sur votre liste en appuyant sur le bouton du casque.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Fleksy Keyboard existe depuis un certain temps et a connu de grandes améliorations. Cela inclut la possibilité de créer un clavier personnalisé tout en vous permettant d’installer des modules complémentaires pour un clavier GIF, un clavier Emoji et même des “mini-applications” facilement accessibles sans ouvrir une autre application.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Si vous essayez simplement de récupérer des rappels et des notes de votre tête et dans un autre service, Google Keep est parfait. Il existe plusieurs formats pour vos notes, et vous pouvez même utiliser l’application comme gestionnaire de tâches si vous le souhaitez. De plus, Google comprend quelques widgets différents afin que vous puissiez garder un œil sur vos notes et y accéder facilement depuis l’écran d’accueil.

Gratuit sur Google Play

Avec une application comme Join, vous êtes probablement un utilisateur expérimenté ou vous voulez simplement pouvoir accéder à distance à votre tablette Android. Il existe des fonctionnalités telles que le partage du presse-papiers, la messagerie SMS et la possibilité de recevoir des notifications sans avoir votre appareil devant vous. Mais vraiment, l’application fait bien plus que ce à quoi on pourrait s’attendre et déverrouille les capacités d’Android.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Êtes-vous un amateur de bandes dessinées et souhaitez-vous une meilleure façon de lire les bandes dessinées que sur votre téléphone? Avec Comics by Comixology, vous avez accès à plus de 100 000 bandes dessinées numériques et vous pouvez même enregistrer des livres téléchargés sur une carte microSD pour une lecture hors ligne.

Gratuit sur Google Play

L’application Kindle d’Amazon est devenue de facto le choix idéal pour lire vos livres, magazines et même des bandes dessinées préférés. Vous pouvez trouver de nouveaux livres directement depuis l’application et pouvez même profiter de livres qui incluent une narration Audible pour la lecture audio.

Gratuit sur Google Play

Il y a des moments où vous avez accès à un livre qui ne sera pas importé dans une autre application. Avec Moon + Reader, vous pouvez lire ces livres en toute simplicité et accéder à des options visuelles personnalisables, ainsi qu’à 10 thèmes différents et bien plus encore.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Microsoft a fait des progrès pour transformer OneNote en une excellente application de prise de notes, et il est désormais possible d’écrire ou de dessiner des notes avec un stylet. Cet ordinateur portable numérique permet de noter vos idées en un clin d’œil, puis de les rendre disponibles sur de nombreux autres appareils que votre tablette.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Plus de tablettes sont disponibles avec un support de stylet, vous évitant d’avoir à transporter un stylo et un ordinateur portable avec vous. Grâce à MyScript Nebo, vous pouvez emporter vos notes avec vous et les synchroniser facilement sur plusieurs appareils. Ensuite, les notes peuvent être converties en différents formats pour les partager rapidement avec les autres.

10 $ sur Google Play

Certes, GoneMAD est destiné à ceux qui ont de la musique téléchargée sur une carte microSD ou directement sur votre tablette. Ce lecteur de musique facilite l’organisation et la lecture et prend en charge une grande quantité de formats avec la prise en charge de Chromecast et une interface personnalisable.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Toutes les vidéos ne sont pas égales et c’est à ces moments où vous aurez besoin d’une application comme VLC pour lire ces différents formats. VLC est un lecteur multimédia complet, vous donnant accès à la lecture de différents types de fichiers ainsi qu’à la synchronisation avec les flux réseau pour regarder quelque chose sur votre serveur domestique à partir de votre tablette.

Gratuit sur Google Play

Netflix est toujours le roi des services de streaming (pour le moment), et l’application Netflix vous permet de rattraper facilement vos émissions préférées. Vous pouvez également télécharger des films, des émissions et des documentaires directement sur votre tablette, ce qui vous permet de regarder même si vous n’avez pas de connexion réseau.

Gratuit avec IAP sur Google Play

SketchBook par Autodesk est l’une de ces applications conçues avec les créateurs à cœur. Que vous aimiez simplement gribouiller ou que vous soyez un artiste à part entière, SketchBook vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour créer des œuvres d’art, où que vous soyez, où que vous preniez votre tablette.

Gratuit sur Google Play

Obtenez les meilleures applications qui fonctionnent pour vous

Le Play Store comprend des milliers d’applications différentes que vous pouvez installer et essayer, mais toutes n’ont pas été optimisées pour les tablettes. Cependant, lorsque vous approfondissez et trouvez une application comme Adobe Lightroom, vous verrez vraiment les avantages d’avoir un écran plus grand pour faire le travail. Lightroom facilite l’édition de photos et vous permet de prendre votre photo de base et de la transformer en un chef-d’œuvre.

Ensuite, quand il est temps de se détendre et de se détendre, quelle meilleure façon de le faire qu’avec Netflix? Netflix vous donne accès à plus de films, d’émissions de télévision et de documentaires que vous ne savez quoi en faire. De plus, l’application vous donne la possibilité de télécharger vos favoris directement sur la tablette afin qu’ils puissent être consultés même si vous n’avez pas de connexion réseau.