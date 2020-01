CES 2020: Alpine et Pioneer lancent les plus grands récepteurs CarPlay jamais conçus avec des écrans stationnaires jusqu’à 11 pouces

Dans ce qui est devenu une tradition annuelle, des marques audio de voiture comme Alpine, Pioneer, Jensen et JVC / Kenwood présentent cette semaine de nouveaux récepteurs CarPlay et Android Auto pour le marché secondaire au CES de Las Vegas.

Alpine lance un nouveau récepteur CarPlay et Android Auto avec un écran tactile capacitif de 11 pouces, qui, selon elle, est le plus grand du marché, offrant 49% de surface en plus que ses récepteurs de 9 pouces. L’affichage plane sur le tableau de bord, ce qui permet de le placer dans la plupart des véhicules sans avoir besoin d’une installation personnalisée.

L’écran est fixé à un support réglable qui est connecté à un châssis simple DIN traditionnel. Il peut être incliné à quatre points d’angle prédéfinis pour mieux correspondre à l’inclinaison et à la hauteur du tableau de bord.

Les autres caractéristiques de l’iLX-F411 incluent une conception sans mécanisme sans fente pour CD / DVD, la lecture de musique Bluetooth, la préparation de SiriusXM, un port USB-A, une entrée AUX, une entrée HDMI et une sortie HDMI et une vue arrière entrée caméra. Lorsqu’il n’est pas en mode CarPlay, le récepteur dispose d’une interface utilisateur personnalisable avec 22 widgets disponibles.

Alpine indique que l’iLX-F411 sera disponible en juin 2020 pour un prix suggéré de 1200 $ aux États-Unis. Alpine a également deux nouveaux récepteurs de 9 pouces – les numéros de modèle iLX-F309 et iLX-F259 – disponibles dès maintenant pour 800 $ à 1200 $.

Pioneer présente cinq nouveaux récepteurs CarPlay et Android Auto au CES, y compris le DMH-WT8600NEX, un modèle de 10,1 pouces avec un écran tactile capacitif 720p. Comme le récepteur Alpine ci-dessus, l’écran survole le tableau de bord, ce qui lui permet d’avoir un châssis traditionnel monodin sans installation personnalisée requise.

Image via CEoutlook

Selon Pioneer, le DMH-WT8600NEX prend en charge CarPlay filaire et sans fil. Cela signifie qu’un iPhone peut être connecté au récepteur avec un câble Lightning vers USB ou sans fil via Bluetooth et Wi-Fi.

Pioneer dit que le DMH-WT8600NEX aura un prix suggéré de 1200 $ aux États-Unis, mais il n’est pas clair quand il sera disponible. Pioneer lance également deux récepteurs de 6,8 pouces et deux récepteurs de 9 pouces dans le cadre de sa gamme 2020.

Jensen et JVC / Kenwood lancent également de nouveaux récepteurs CarPlay au CES cette semaine.

.