CES 2020: Bosch Smart Home System bénéficie de l’assistance HomeKit

Le Bosch Smart Home System bénéficie de la prise en charge de HomeKit. La firme a annoncé mercredi au CES que les utilisateurs contrôleront également le système via l’application Home et Siri.

Système Bosch Smart Home contrôlable par système

Bosch a déclaré que son Smart Home System sera contrôlable via iPhone, iPad et HomePod. Il pourra également interagir avec d’autres appareils compatibles HomeKit. Cependant, les utilisateurs devront peut-être attendre un peu pour l’intégration de Siri. La société a déclaré que Siri serait en mesure de contrôler le Bosch Smart Home System à l’avenir, après l’intégration avec Amazon Alexa et Google Assistant. Il n’a donné aucune date précise pour le déploiement.

Bosch a déclaré que les applications avec lesquelles son partenariat, y compris Apple Home, seraient en mesure de contrôler le Smart Home System grâce à une API cloud. Cela comprend la possibilité de contrôler des choses comme le système d’alarme. Il commence initialement à travailler avec Home Connect comme partenaire.