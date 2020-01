CES 2020: Eve Cam fonctionne avec la vidéo sécurisée HomeKit

Aujourd’hui, la société de maison intelligente Eve Systems a annoncé un produit appelé Eve Cam, une caméra d’intérieur conçue exclusivement pour HomeKit Secure Video.

Eve Cam

Annoncé l’an dernier, HomeKit Secure Video utilise un traitement sur appareil pour analyser vos séquences vidéo afin de déterminer si des personnes ou des animaux domestiques sont présents. L’enregistrement vidéo pour une caméra nécessite un plan de stockage iCloud de 200 Go et vous aurez besoin d’un plan de stockage de 2 To pour prendre en charge jusqu’à cinq caméras.

traits

La caméra à 150 ° et la résolution 1080p haute définition vous offrent une vision parfaitement claire

Grâce à la vision nocturne infrarouge, vous pourrez savoir si vous avez un intrus dans la maison ou si vos enfants font une descente dans le réfrigérateur

À l’aide du microphone et du haut-parleur intégrés, vous pouvez parler à tout moment avec qui que ce soit chez vous

Avec la base de caméra magnétique réglable à 360 ° x 180 °, vous pouvez facilement installer Eve Cam à peu près n’importe où

Spécifications et exigences: iPhone ou iPad avec iOS / iPadOS 13.3 ou version ultérieure. Hub domestique: HomePod avec iOS 13.3 ou Apple TV avec tvOS 13.3 ou version ultérieure. Plan de stockage iCloud de 200 Go pour enregistrer et recevoir des notifications lorsque des personnes / animaux domestiques / véhicules sont reconnus. Puissance: 5 V, 1 A max. (USB). Connexion sans fil: WLAN (2,4 GHz / 5 GHz). Dimensions: 4,8 x 2,6 x 2,4 pouces

Eve Cam sera disponible en avril 2020 pour 149,95 $ US.

Lectures complémentaires

[CES 2020: Razer Unveils Kishi iPhone Gaming Controllers]

[Apple TV+ to Joins Rival Streamers at TCA Winter Press Tour]