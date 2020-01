CES 2020: Incipio lance de nouveaux étuis iPhone compostables d’origine végétale

Incipio a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme d’étuis pour iPhone, fabriqués à partir de matériaux d’origine végétale et conçus pour être compostables.

Selon Incipio, ses nouvelles valises “Organicore” sont conçues pour réduire les déchets de décharge et sont fabriquées à partir d’un matériau 100% compostable. Ils tomberont en panne dès six mois dans les installations de compostage industriel.

Les étuis Organicore offrent une protection contre les chutes jusqu’à six pieds, tout en offrant une protection contre les chocs, les chutes et l’usure. Les boîtiers sont conçus pour être minces et ont une lunette surélevée pour protéger l’écran.

Tous les étuis sont dotés d’une coque flexible avec un extérieur lisse et sont compatibles avec la recharge sans fil.

Les coques Organicore d’Incipio sont disponibles à partir d’aujourd’hui pour les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en noir, vert, gris et beige. Les cas sont au prix de 40 $

Incipio prévoit d’introduire des étuis Organicore pour des appareils supplémentaires comme les AirPods et AirPods Pro “dans les prochains mois”.

.