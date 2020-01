CES 2020: lancement d’Aura Smart Strap pour Apple Watch en mars

Aura au CES 2019 a présenté une Apple Watch “Smart Strap” conçue pour mesurer le poids, l’eau, la graisse et les muscles via des électrodes intégrées dans le bracelet. Le bracelet n’a pas été lancé en 2019, mais Aura dit qu’il devrait être lancé en mars 2020, avec des précommandes disponibles dès maintenant.

La sangle Aura, au prix de 99 $, prétend permettre aux utilisateurs de mesurer leur composition corporelle et de suivre leurs niveaux d’hydratation et leurs progrès de fitness. Aura dit que le groupe utilise la bioimpédance pour analyser le haut du corps, suivre les performances pulmonaires et les changements respiratoires, en comparant ces informations avec les données du pouls.

Le bracelet est en mesure d’évaluer le risque d’insuffisance cardiaque et d’avertir l’utilisateur, bien que ce soit quelque chose que les nouveaux modèles «Apple Watch» puissent faire par eux-mêmes sans avoir besoin d’une sangle supplémentaire. Mesurer la composition corporelle et l’hydratation n’est pas quelque chose que la «Apple Watch» peut faire d’elle-même, bien que des tests devront être effectués pour voir à quel point la sangle Aura est précise dans la pratique.

Le bracelet Aura est disponible en quatre options de couleurs, y compris le noir, le vert, le rouge et le gris, et il se fixe à la ‌Apple Watch‌ à l’aide des cosses standard ‌Apple Watch‌. Selon Aura, le bracelet transfère les résultats à la montre “via une interface à ultrasons” et il fonctionne jusqu’à six mois sur une seule batterie. Il a les mêmes spécifications d’étanchéité que la montre et est capable de se synchroniser avec HealthKit.

Aura prend des précommandes pour la montre à partir d’aujourd’hui, l’appareil devant commencer à être expédié aux clients à partir de mars 2020.

