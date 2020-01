CES 2020: l’application Apple TV de Tivo en attente

S’exprimant au CES 2020, le vice-président des produits et services grand public de Tivo, Ted Malone, a décrit les applications Roku et Apple TV de la société comme étant «dans les limbes». .

Tivo Apple TV et Roku Apps pas imminent

Lors d’une interview au CES de Las Vegas, M. Malone a déclaré:

Je parie que nous aurons Android, et à cause de cela, nous aurons la Fire TV, car c’est la même application, juste des qualifications différentes. Je pense que Roku et Apple sont dans les limbes.

Cependant, après cela, Tivo a publié une déclaration pour clarifier la situation. Cela n’a pas amélioré les utilisateurs qui souhaitent accéder à l’Apple TV. La déclaration a déclaré:

Au cours du second semestre de cette année, nous avons redéfini la priorité de plusieurs projets afin de nous concentrer sur le lancement de TiVo Stream 4K. Pour cette raison, les clients du streamer ont été mis en attente. Nous envisageons d’aller de l’avant avec le client de streaming Android afin d’assurer la compatibilité entre les DVR Stream et Linux. Les clients Apple TV et Roku sont actuellement en attente. »

De plus, la possibilité de diffuser des vidéos en direct et enregistrées de TiVo vers d’autres lecteurs de streaming n’est pas envisagée de si tôt. Cependant, la société a lancé le lecteur TiVo Stream 4Kmedia cette semaine.