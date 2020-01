CES 2020: le nouveau Halo d’Alphine est un écran Android Auto de 11 pouces pour votre voiture

Si vous n’avez pas la voiture la plus sophistiquée mais que vous êtes sur le marché pour lui donner un peu d’intelligence, vous avez peut-être entendu parler d’Alpine. L’entreprise fabrique une gamme de produits d’infodivertissement et d’aide à la conduite dans la voiture. Et au Consumer Electronics Show de Las Vegas cette semaine, la société a dévoilé sa dernière unité centrale.

Son plus grand encore, le nouvel iLX-F411 est une unité de tête de 11 pouces qui, selon Alpine, possède toutes les caractéristiques de la gamme Halo9 d’avant et plus encore. Il conserve le même design “ planant ” que les unités centrales précédentes de la société, ce qui signifie que l’appareil est placé au-dessus d’un support flexible qui peut être utilisé pour régler sa hauteur, sa rotation et son inclinaison. La conception permet également de monter le tout à l’aide d’un seul emplacement DIN, malgré sa plus grande taille.

Vous pouvez avoir trois écrans d’accueil personnalisables et jusqu’à 22 widgets sur l’unité principale. Et cela fonctionne avec les écosystèmes d’Apple et de Google via CarPlay et Android Auto, respectivement. Côté Android, l’iFX-F411 prend également en charge Google Assistant pour une navigation mains libres.

Alors que le grand écran devrait être une aubaine pour contrôler la musique ou vérifier vos textes en déplacement, la résolution de l’écran est décidément archaïque à 800 x 480 pixels (WVGA). Cependant, vous obtenez votre choix d’entrées multimédias via un port USB, une entrée AUX ou HDMI. Le Bluetooth est également pris en charge et vous pouvez utiliser l’unité principale pour afficher toutes les caméras avant ou arrière montées sur la voiture.

Alpine commencera à vendre l’iLX-F411 en juin de cette année pour un prix de 1 200 $.

