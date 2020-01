CES 2020: LIFX dévoile de nouvelles ampoules à filament, interrupteurs, ampoules à bougie et bandes lumineuses

LIFX, connue pour sa gamme de lampes et d’accessoires connectés à HomeKit, lance plusieurs nouveaux produits au CES, allant des ampoules aux barrettes d’éclairage, avec les points saillants ci-dessous.

Filament LIFX

Les nouvelles ampoules à filament de LIFX sont une réponse aux ampoules à filament Hue qui sont sorties fin 2019. La larme ST64 a fait ses débuts au CES, mais LIFX prévoit également de fabriquer une ampoule Globe G95. Les ampoules sont compatibles HomeKit et sont disponibles dans une seule couleur blanc chaud. LIFX prévoit de lancer les ampoules à filament au printemps 2020 et leur prix devrait être de 30 $.

Commutateur LIFX

Le LIFX Switch est un petit accessoire mural équipé de quatre commutateurs pour contrôler les ampoules LIFX stupides et intelligentes. Il est conçu pour remplacer une banque d’interrupteurs à quatre gangs par une seule installation, et il se connecte à une configuration d’interrupteur d’éclairage existante. Le commutateur LIFX est au prix de 120 $ (bien qu’il y ait une remise de lancement de 20 $) et devrait faire ses débuts au printemps 2020.

Kit LIFX Z 360

Le kit LIFX 360 est une configuration de bande lumineuse à 360 degrés destinée à faciliter l’exécution d’une bande lumineuse le long du dos d’un téléviseur. Il comprend des connecteurs d’angle et des bandes LED optimisées pour les téléviseurs. Il existe également un kit de jeu LIFX Z séparé pour les moniteurs de jeu. Le kit LIFX Z 360 est au prix de 100 $, tandis que le kit gamer est au prix de 70 $. Ces kits seront disponibles en magasin au printemps 2020.

Bougie blanche à chauffer

La bougie LIFX White to Warm rejoint la couleur de bougie LIFX annoncée précédemment, offrant une lumière blanche réglable dans une ampoule candélabre. Il peut se connecter à HomeKit et peut être ajusté avec l’application LIFX. La bougie White to Warm coûtera 30 $ et devrait être lancée au printemps 2020.

Parallèlement à ces produits, LIFX prévoit également de lancer une nouvelle expérience d’application à la mi-janvier 2020 offrant une conception plus conviviale, de meilleures options de planification, le regroupement des lumières dans le tableau de bord et une section Scènes et effets qui enregistre les favoris des utilisateurs.

.