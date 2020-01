CES 2020: Lutron lance de nouveaux accessoires pour la gamme Caseta compatible HomeKit

Lutron ajoute deux nouveaux accessoires à sa gamme Caseta d’ampoules et interrupteurs compatibles HomeKit, introduisant le capteur de mouvement intelligent Caseta et le répéteur Caseta.

Le capteur de mouvement intelligent est conçu pour contrôler les lumières et les stores Lutron Serena sans fil, allumant et éteignant les appareils lorsqu’un mouvement est détecté. Un capteur de mouvement est capable de contrôler n’importe quel nombre de gradateurs, ventilateurs et stores intelligents Caseta.

Selon Lutron, son capteur de mouvement peut détecter le mouvement trois fois mieux que les produits concurrents, avec un champ de vision de 180 degrés. Le capteur sans fil peut être monté n’importe où et des niveaux d’éclairage personnalisés peuvent être définis pour chaque appareil contrôlé par le capteur. Aucune charge n’est requise et l’autonomie de la batterie est de 10 ans.

Le répéteur Caseta étend la portée du système Caseta de 60 pieds lorsqu’il est placé à moins de 60 pieds d’un pont intelligent Caseta. Il fonctionne branché sur n’importe quelle prise et fonctionne avec le gradateur enfichable, qui fonctionne également comme un répéteur. Le détecteur de mouvement et le répéteur ne sont pas eux-mêmes compatibles avec HomeKit, mais fonctionnent avec les accessoires Caseta compatibles avec HomeKit.

Selon Lutron, le capteur de mouvement intelligent Caseta et le répéteur Caseta seront disponibles en ligne début février. Le capteur de mouvement sera au prix de 50 $, tandis que le répéteur sera au prix de 75 $.

