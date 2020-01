CES 2020 Pepcom: étuis compostables pour iPhone, étuis AirPods Pro, PC pliables, poubelles fantaisie et plus

Aujourd’hui est le premier jour officiel du CES, et des milliers d’entreprises sont à Las Vegas pour présenter leurs nouveaux produits technologiques.

Au CES, il y a plusieurs événements médiatiques majeurs où les entreprises peuvent installer un stand pour montrer leurs produits, et la nuit dernière, un tel événement, Pepcom, a eu lieu. MacRumors a assisté à Pepcom et dans notre dernière vidéo YouTube, nous avons rassemblé certains des appareils les plus intéressants que nous ayons vus.

Il y avait une tonne d’accessoires iPhone à portée de main chez Pepcom, avec de grands fabricants comme Otterbox et Incipio présentant de nouveaux produits. Otterbox a présenté ses étuis pour iPhone avec des prises pop intégrées, un ensemble de nouveaux étuis pour pare-chocs Apple Watch et les chargeurs sans fil OtterSpot qui combinent des chargeurs sans fil avec des banques d’alimentation.

Incipio présentait ses nouvelles caisses Organicore, qui sont fabriquées à partir de matières végétales compostables conçues pour se décomposer en six mois sur un site de compostage industriel, ce qui en fait l’une des caisses les plus écologiques du marché.

Griffin, la société mère d’Incipio, a présenté ses nouveaux adaptateurs d’alimentation ultra-petits GaN USB-C, disponibles en versions 30W, 45W et 96W. Les adaptateurs d’alimentation GaN sont connus pour être beaucoup plus petits que les adaptateurs d’alimentation traditionnels et ils sont parfaits pour économiser de l’espace.

Le créateur de boîtier Catalyst était sur place pour présenter ses options de boîtier pour le ‌iPhone‌, la ‌Apple Watch‌ et les AirPods, y compris le plus récent boîtier Catalyst pour les AirPods Pro. Catalyst fabrique plusieurs étuis pour les ‌AirPods Pro‌, allant des étuis offrant une protection complète à un modèle minimal à bande unique.

Sans surprise, il y avait plusieurs fabricants d’écouteurs sur le salon mettant en évidence de nouvelles options d’écouteurs sans fil. Jabra, par exemple, présentait ses nouveaux écouteurs Elite 75T Active dotés d’un revêtement plus durable pour une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration.

Lenovo avait l’un des stands les plus intéressants axés sur son Thinkpad X1 Fold, un PC avec un écran OLED pliable de 13,3 pouces. Le Thinkpad X1 Fold combine les fonctionnalités d’un smartphone, d’une tablette et d’un PC en un seul, et il peut être utilisé de plusieurs manières différentes selon la façon dont il est plié.

Au-delà des accessoires liés à Apple, il y avait beaucoup de produits techniques loufoques qui s’intègrent dans le “quelqu’un a-t-il vraiment besoin de cela?” Catégorie. Le Juno, un prototype de machine à boissons, peut refroidir ou chauffer une boisson très rapidement. Mettez un soda ou une bouteille de vin, et il le refroidit en seulement deux minutes en utilisant un mécanisme de rotation. Regarder la démo était bien, mais Juno est un projet Indiegogo qui n’est pas une réalité à l’heure actuelle.

Pour les parents, 4moms présentait le mamaRoo, un berceau intelligent qui peut être contrôlé avec un ‌iPhone‌, vous permettant de basculer et d’apaiser un bébé de loin.

La poubelle Townew est conçue pour faciliter le retrait des poubelles en scellant un sac une fois qu’il est plein. Placez simplement un sac, remplissez-le de poubelle, appuyez sur le bouton, fermez-le et jetez-le. C’est une bonne idée pour ceux qui détestent traiter les ordures.

Moen a démontré un robinet intelligent capable de distribuer une quantité spécifique d’eau à une température exacte à l’aide d’une commande vocale, ce qui était bien. L’eau coule jusqu’à ce qu’elle atteigne la température souhaitée, puis lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer la main sur le robinet pour remplir automatiquement votre tasse. Ce robinet fonctionne avec Alexa et Google Assistant plutôt qu’avec HomeKit, mais nous présenterons quelques accessoires Moen compatibles avec HomeKit plus tard cette semaine.

Restez à l’écoute de MacRumors car nous allons faire des vidéos quotidiennes mettant en vedette tout ce que nous rencontrons au CES. Les deux dernières vidéos se sont concentrées sur les événements, mais pour les prochains jours, nous présenterons du contenu de la salle d’exposition, qui a ouvert ses portes aujourd’hui.

Découvrez notre vidéo et article CES dévoilé que nous avons partagé hier, et pour tout notre contenu CES, visitez notre hub CES 2020.

