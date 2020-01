CES 2020: Razer dévoile les contrôleurs de jeux iPhone Kishi

Au CES 2020, Razer a présenté plusieurs produits, dont un contrôleur de jeu mobile appelé Kishi qui fonctionne avec les iPhones.

Razer Kishi

Les contrôleurs s’adaptent de chaque côté de votre iPhone, ce qui lui donne un facteur de forme similaire à celui de la Nintendo Switch. Le contrôleur gauche dispose d’un joystick et d’un D-pad, tandis que le contrôleur droit dispose d’un joystick et de boutons. Ils peuvent se connecter via le port Lightning ou le port USB-C dans le cas des téléphones Android. Ils offrent des ports de chargement pass-through pour que vous puissiez jouer et charger en même temps.

Jason Schwartz, responsable des jeux mobiles chez Razer:

Razer est ravi de renforcer sa collaboration avec NVIDIA en rejoignant leur programme GeForce NOW Recommandé. GeForce NOW est un jeu PC dans le cloud, transformant un matériel sous-alimenté ou incompatible en un puissant PC de jeu GeForce.Les contrôleurs de jeu mobiles Razer sont des appareils complémentaires parfaits pour améliorer ce type de gameplay que nous sommes heureux de présenter ici sur le stand Razer CES.

Les contrôleurs Razer Kishi seront disponibles au début de 2020.

