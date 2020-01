CES 2020: Speck dévoile la nouvelle gamme d’étuis Presidio2 pour iPhone avec protection de type airbag

Speck a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme d’étuis Presidio2, qui, selon Speck, sont les étuis à double couche les plus protecteurs, durables et les plus minces qu’il ait jamais créés.

Les étuis Presidio2 utilisent la nouvelle technologie “Cloud Armor”, qui consiste à créer des capsules d’air individuelles le long du périmètre de l’étui. Lors de l’impact, les capsules d’air fléchissent et suspendent l’appareil sur un coussin d’air, semblable à un airbag.

Selon Speck, tous les cas seront capables de résister à des chutes allant jusqu’à 13 pieds, et chaque cas offrira également une protection antimicrobienne pour empêcher les bactéries causant les taches et les odeurs.

Lors de son lancement au printemps 2020, la gamme Presidio 2 comprendra les étuis Presidio2 Armor Cloud, Presidio2 Grip et Presidio2 Pro. Plus d’informations sont disponibles sur le site Web de Speck.

.