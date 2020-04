Ces 5 émissions sont la raison pour laquelle vous devez vous inscrire à Apple TV +

Source: iMore

Bien qu’il ne soit pas surprenant qu’Apple TV + ait une sélection de contenu limitée – c’était un tout nouveau service sans catalogue arrière lors de son lancement – cela ne signifie pas qu’il n’a pas un bon contenu. Que vous aimiez les drames, les comédies ou les enfants, voici quelques émissions que je pense que tout le monde devrait regarder sur Apple TV +.

Contenu exclusif

Apple TV +

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV +, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

The Morning Show

Mettant en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carrell et Billy Crudup, The Morning Show suit toutes les personnes impliquées dans une émission de nouvelles du matin alors qu’elles font face aux retombées de leur ancre vedette accusées d’inconduite sexuelle au travail.

Je reconnais que les premières critiques de la série n’étaient pas bonnes, même celle que j’ai écrite était assez médiocre, mais cette série s’améliore vraiment beaucoup et la finale de la saison 1 était à couper le souffle.

C’est un spectacle qui n’a pas peur de se sentir mal à l’aise et d’explorer son sujet difficile et les personnages se sentent très réels et ancrés, ce qui amplifie vraiment le drame.

Serviteur

Avec M. Night Shyamalan à bord, vous savez que cette série va avoir des rebondissements, mais ce à quoi vous ne vous attendez pas, c’est une histoire fascinante avec de grands acteurs.

L’histoire suit une famille qui embauche une nounou pour s’occuper de leur fils en bas âge; Cependant, le fils n’est qu’une poupée utilisée dans le cadre d’un faux fantasme pour aider Dorothy (Lauren Ambrose) à faire face à la mort de son enfant. Les choses deviennent vraiment étranges lorsque la nouvelle nounou semble croire que le bébé est réel aussi.

J’ai adoré l’atmosphère que le spectacle crée, il maintient la tension très bien tout au long des épisodes – je le recommande vivement.

Voir

La prémisse de base est rapidement résumée avec un texte au début du premier épisode, qui déclare qu’à un moment donné au 21e siècle, il y avait un virus mortel qui a anéanti la plupart des gens sur terre, ne laissant plus que deux millions de personnes. Malheureusement, ceux qui ont survécu ont été aveuglés, et maintenant des siècles plus tard, le sens de la vue est considéré comme un mythe. C’est même une hérésie de parler de la vue, et si vous êtes même soupçonné d’avoir le don de la vue, vous êtes censé brûler.

C’est une série dramatique haute fantaisie super cool qui a une ambiance Game of Thrones. La performance de Jason Momoa est très forte et le récit prend des tournures folles qui font de chaque épisode un régal.

Pour toute l’humanité

Dans le monde de For All Mankind, les cosmonautes de l’Union soviétique ont battu les Américains sur la lune d’environ un mois. Cela provoque des troubles au sein de la NASA et un assombrissement de l’humeur nationale. Des audiences sont convoquées, des appels en colère du président Nixon sont envoyés et tout le programme lunaire est mis en péril.

Lorsque les États-Unis effectuent leur atterrissage programmé sur la lune, le programme et l’espace en général s’ouvrent véritablement comme des fronts dans la guerre froide en cours. La série se concentre sur un certain nombre de personnages alors qu’ils font face aux nouvelles pressions provoquées par un jeu constant de neutralité avec les Russes.

Car All Mankind continue d’explorer une histoire modifiée, c’est convaincant et explore vraiment la période de temps d’une manière nouvelle et passionnante. J’ai hâte que la deuxième saison sorte. J’ai hâte de voir comment cette version alternative de notre histoire se déroule de manière inattendue. L’équipe derrière le spectacle a créé un nouveau monde qui se sent à la fois familier et fascinant, et j’ai hâte de voir comment le reste de cette course se déroule.

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Mythic Quest est le plus grand MMORPG au monde qui est actuellement en train d’avoir sa première extension majeure, Raven’s Banquet. L’émission se concentre sur l’équipe de développement derrière le jeu et les problèmes amusants et originaux qu’ils rencontrent dans leur vie personnelle et professionnelle.

L’humour est drôle et accessible à tous, mais tous ceux qui aiment les jeux vidéo auront probablement quelques moments spéciaux de rire, car la série fait un excellent travail pour faire des blagues sur son sujet.

