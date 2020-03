Ces 7 cartes de crédit vous donnent au moins 1 000 $ en valeur juste pour vous inscrire – .

Il y a tellement de facteurs différents que les consommateurs peuvent utiliser pour sélectionner la carte de crédit qui leur convient, de la taille des frais annuels aux avantages qui sont offerts et à la mesure dans laquelle la carte s’intègre dans la stratégie de voyage du propriétaire. Pendant ce temps, il existe de nombreuses offres et offres de cartes de crédit qui promettent d’énormes bonus de bienvenue dès la signature.

Voici une chose qui pourrait aider à rendre la décision un peu plus facile: il existe actuellement de nombreuses cartes sur le marché qui offrent au moins 1 000 $ en valeur – simplement pour vous en inscrire une. C’est le résultat d’une combinaison d’avantages, y compris le bonus de bienvenue de la carte de crédit, et dans cet article, nous allons examiner sept cartes qui offrent ce degré de valeur. La valeur est d’au moins 1 000 $ par les dernières évaluations de cartes de The Points Guy.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’une des choses qui peut sembler étrange à la personne moyenne quand elle rencontre un utilisateur de carte de crédit avisé – et nous faisons spécifiquement référence à ceux qui ont une stratégie de récompense de voyage robuste basée sur une carte, et non, disons, des acheteurs prodigues – est de savoir comment ils peut avoir plus d’une carte dans son portefeuille. Une poignée ou plus, en fait.

Les questions qui pourraient être tentantes de se poser dans de tels cas sont des choses comme: Comment une telle personne choisit-elle quelle carte utiliser dans quel but? Et pourquoi en ont-ils même autant en premier lieu? Dans cet article, nous allons parler de la réponse à ces questions – sur la façon dont avoir une ou deux cartes de crédit supplémentaires, et en particulier ces cartes, pourrait faire une énorme différence dans les frais remboursables pour vos prochaines vacances . En effet, c’est un moment incroyable pour ajouter une nouvelle carte à votre portefeuille, avec plusieurs cartes offrant des bonus de 100 000 points. De plus, vous pouvez facilement marquer au moins 1 000 $ ou plus en valeur grâce à ces cartes avec des offres de bienvenue particulièrement attrayantes. Bien sûr, les cartes offrant le plus d’avantages sont souvent assorties de frais annuels plus élevés, c’est donc une considération également.

Cela étant dit, plongeons-nous dans notre tour d’horizon des meilleures cartes qui offrent aux utilisateurs au moins 1 000 $ en valeur, à commencer par une offre solide d’American Express.

Source de l’image: The Points Guy

Cotisation annuelle: 595 $

Bonus de bienvenue: Gagnez jusqu’à 75 000 points bonus: 50 000 points bonus après avoir dépensé 10 000 $ et 25 000 points bonus supplémentaires après avoir dépensé 10 000 $ supplémentaires en achats éligibles au cours des trois premiers mois de votre adhésion à la carte.

Avantages: Crédit pour frais de transport aérien jusqu’à 200 $; crédits Dell annuels jusqu’à 200 $ (100 $ semestriellement); l’accès aux salons Amex Centurion, aux Delta Sky Clubs (en volant Delta), à l’espace aérien et aux fentes d’évasion; Statut d’élite d’or avec Hilton et Marriott Bonvoy.

Autres détails: Les frais annuels de 595 $ de la carte Business Platinum en font l’une des cartes les plus chères du marché. Cependant, le bonus actuel pouvant atteindre 75 000 points contribue largement à compenser cela. Et alors que 20 000 $ représentent certainement beaucoup d’argent à dépenser en trois mois, les 1 500 $ de points que vous gagnez peuvent débloquer de très bons échanges.

Source de l’image: Isabelle Raphael / The Points Guy

Cotisation annuelle: 95 $

Bonus d’inscription: 80 000 points Ultimate Rewards après avoir dépensé 5 000 $ en achats au cours des trois premiers mois

Avantages: Protection de téléphone portable pour vous et les employés figurant sur votre facture de téléphone; Aussi assurance retard et annulation de voyage.

Autres détails: Ink Business Preferred de Chase n’a pas une tonne d’avantages et il fait face à une concurrence croissante des nouveaux membres de la famille Ink. Mais il pourrait offrir la valeur la plus simple et la plus immédiate de l’une de ces cartes. Il a le bonus d’inscription le plus élevé de toutes les cartes Ultimate Rewards, mais les 80000 points valent 1600 $ selon les dernières évaluations de The Points Guy, mais vous pouvez potentiellement obtenir encore plus de valeur que cela.

Source de l’image: The Points Guy

Cotisation annuelle: 550 $

Bonus de bienvenue: 60 000 points Membership Rewards après avoir dépensé 5 000 $ en achats au cours des trois premiers mois.

Avantages: Crédit pour frais de transport aérien pouvant atteindre 200 $; jusqu’à 200 $ en crédits Uber annuels; jusqu’à 100 $ en crédits Saks Fifth Avenue (jusqu’à 50 $ semestriellement); l’accès aux salons Amex Centurion et aux clubs Delta Sky (en vol Delta), ainsi qu’aux salons Airspace et Escape; Statut d’élite d’or avec Hilton et Marriott Bonvoy.

Autres détails: La liste des raisons pour lesquelles l’Amex Platinum vaut les frais annuels a définitivement augmenté au fil des ans, car Amex continue d’ajouter de nouveaux avantages pour attirer les clients vers sa carte la plus premium disponible au public. Le bonus de bienvenue standard de 60000 points Membership Rewards vaut à lui seul plus de 1000 $, et si vous pensez que vous pouvez utiliser la compagnie aérienne annuelle et les crédits Uber jusqu’à 200 $ chacun, les frais annuels de 550 $ ne sont réellement que de 150 $ de poche chacun année.

Source de l’image: The Points Guy

Cotisation annuelle: 95 $

Bonus d’inscription: 60 000 points Ultimate Rewards après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des trois premiers mois.

Avantages: Assurance retard / interruption de voyage, assurance bagages, assurance primaire de location de voiture.

Autres détails: Avec le Sapphire Preferred, les titulaires de carte ont accès aux 13 incroyables partenaires de transfert d’hôtels et de compagnies aériennes de Chase – et vous obtiendrez également un bonus d’inscription d’une valeur de 1 200 $.

Source de l’image: The Points Guy

Cotisation annuelle: 450 $

Bonus de bienvenue: 100 000 points Marriott Bonvoy bonus après avoir effectué des achats de 5 000 $ sur la carte au cours des trois premiers mois de possession de la carte.

Avantages: Jusqu’à 300 $ en crédits de relevé chaque année pour les titulaires de carte pour les achats Marriott; nuit de récompense anniversaire (valable dans les hôtels jusqu’à 50 000 points par nuit) chaque année après l’anniversaire de votre compte; également un statut Marriott Gold Elite gratuit.

Autres détails: Rester dans les propriétés Marriott seulement quelques fois par an peut réduire les frais annuels de cette carte à seulement 150 $, et cela ne tient pas compte du statut Marriott Gold gratuit que vous obtenez en tant que titulaire de la carte ou du certificat de nuit annuelle de 50 000 $. Cela débloque des avantages comme un bonus de 25% sur les séjours payés et les surclassements de chambres disponibles. La raison pour laquelle les séjours chaque année valent la peine de cette carte est qu’ils génèrent des crédits de relevé allant jusqu’à 300 $ par année pour les achats Marriott – et ces achats incluent les tarifs des chambres.

Source de l’image: The Points Guy

Cotisation annuelle: 450 $

Bonus de bienvenue: 150 000 points Hilton après avoir dépensé 4 000 $ en achats au cours des trois premiers mois.

Avantages: Crédit aérien annuel pouvant atteindre 250 $; un crédit Hilton annuel allant jusqu’à 250 $ dans les hôtels participants; jusqu’à 100 $ de crédit sur les séjours éligibles de deux nuits ou plus dans les hôtels Waldorf Astoria et Conrad; statut Hilton Diamond automatique.

Autres détails: La carte Hilton Honors Aspire d’American Express regorge de crédits et d’avantages qui incluent un bonus de bienvenue de 150 000 points évalué à 900 $ par The Points Guy. La carte est livrée avec un certain nombre de crédits immobiliers Hilton qui peuvent annuler les frais annuels et rendre la trésorerie de cette carte positive, et les titulaires de carte obtiennent une nuit de week-end gratuite après l’approbation du compte et une à chaque anniversaire de compte, pour démarrer.

Source de l’image: The Points Guy

Cotisation annuelle: 250 $

Bonus de bienvenue: Jusqu’à 100 000 miles bonus. 80 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours de vos trois premiers mois et 20 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire de titulaire de carte. (Remarque: cette offre à durée limitée prend fin le 1er avril).

Avantages: Un certificat annuel de compagnon (chaque année vous renouvelez la carte) valable pour un billet aller-retour en cabine principale dans les classes de tarifs L, U, T, X ou V (vous devrez payer les taxes et les frais pour le compagnon) ; plus un bagage enregistré gratuit pour le titulaire de la carte et jusqu’à huit compagnons (économisez 60 $ aller-retour par personne); Global Entry / TSA PreCheck application fee credit.

Autres détails: Il s’agit de la carte de crédit professionnelle de niveau intermédiaire de Delta, et cela peut être une bonne option pour les fidèles de Delta qui pourraient autrement ne pas gagner le statut d’élite Delta parce que vous pouvez utiliser cette carte pour gagner jusqu’à 20 000 milles qualifiants médaillons par an ainsi qu’un Exonération des dollars éligibles pour les médaillons. Le certificat d’accompagnement annuel peut également être utile.

Source de l’image: The Points Guy

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.