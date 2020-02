Ces alternatives abordables d’AirPod coûtent moins de 70 $ aujourd’hui

Les AirPod d’Apple font fureur en ce moment. Où que vous alliez, il y a forcément quelqu’un avec des écouteurs blancs qui sortent de leurs oreilles. L’omniprésence des AirPods est en partie due à leurs performances impressionnantes, leur compatibilité transparente avec le reste de l’écosystème d’Apple et leur facilité d’utilisation. Mais les AirPods ne sont pas pour tout le monde. Il existe encore d’autres options plus économiques qui fonctionnent tout aussi bien. Les écouteurs sans fil HYPHEN sont l’un d’entre eux.

Conçus avec de vraies fonctionnalités à l’esprit, ceux-ci sont équipés de haut-parleurs de haute qualité et d’un support de profil de distribution audio avancé, pompant des sons réglés avec précision et offrant une expérience d’écoute complète. Ils sont équipés de Bluetooth 5.0 pour un appariement instantané et une connectivité sans tracas, des commandes tactiles avancées qui vous permettent de prendre des appels et de changer de piste, et une recharge sans fil intégrée pour une commodité ultime. Ils sont même conçus avec une résistance à l’eau IPX5, vous pouvez donc les porter par tous les temps.

Vérifie-les:

Pourquoi jeter des centaines de dollars sur une paire d’AirPods alors que vous pouvez les récupérer pour une fraction du prix? Normalement vendus au détail à 89 $, les écouteurs sans fil HYPHEN peuvent être à vous aujourd’hui pour seulement 69 $, soit une économie de 22%.

Écouteurs sans fil HYPHEN – 69 $

Voir l’offre

Les prix sont sujets à changement.