Ces bracelets Apple Watch à 5,99 $ ressemblent exactement aux bracelets sport à 50 $ d’Apple – .

L’une des meilleures choses à propos de l’Apple Watch est le fait que vous pouvez totalement changer votre look et votre style à tout moment. Sautez simplement un groupe, sautez sur un autre et vous avez terminé! Bien sûr, tous ces groupes s’additionnent si vous les achetez à 50 $ la pop d’Apple, c’est pourquoi nous avons fouillé sur Amazon pour trouver des groupes Apple Watch qui ressemblent et se sentent comme les bandes de sport officielles d’Apple, mais pour une petite fraction de le prix – littéralement. Le VATI Sport Band pour Apple Watch est un best-seller sur Amazon, et à l’heure actuelle, les prix commencent à seulement 5,99 $ la pièce. C’est juste 5,99 $ au lieu de 50 $!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Modèles compatibles: Les bandes de silicone conviennent à la série de montres 2018 4/3/2/1. AVIS: 38MM / 40MM S / M, 38MM / 40MM M / L sont faites pour la montre Apple 38MM / 40MM, 42MM / 44MM S / M, 42MM / 44MM M / L sont faites pour la montre Apple 42MM / 44MM, S / M signifie taille Small, M / L signifie taille Large! Veuillez choisir le modèle et la taille de montre appropriés.

Matériel de première qualité: les bracelets pour Apple Watch sont faits de silicone durable et doux, empêchent la peau d’irritation; souple, léger et très confortable à porter. Résistant à la sueur et à l’eau.

Multi choix: différentes couleurs et deux tailles sélectionnées pour que vous choisissiez, personnalisez votre montre Apple en fonction de votre humeur et de votre tenue dans la vie quotidienne, habillez votre montre et mettez en valeur votre goût unique. La fermeture Pin-and-tuck assure un ajustement propre.

Installation et retrait faciles: le bracelet pour montre est livré avec des cosses de montre aux deux extrémités, qui se verrouillent précisément sur l’interface de la montre 2018. Installation facile et directe et retrait d’un bouton.

Service à la clientèle à vie: veuillez nous contacter immédiatement en cas de problème de qualité, nous fournissons un service à la clientèle à vie et nous le résoudrons dans les 24 heures.

