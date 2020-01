CES – Chronolife lance une solution de surveillance médicale avec Nexkin

LAS VEGAS, NV – Chronolife présente Nexkin, une solution de surveillance médicale portable, au CES dévoilé 2020. Laurent Vandebrouck, PDG, a pris un moment pour nous décrire le système.

Un élément clé de la solution est Nexkin, un t-shirt intelligent, confortable et lavable avec une application associée qui collecte des données en continu sur six paramètres physiologiques différents; ECG, respiration thoracique, respiration abdominale, température, impédance pulmonaire et activité physique.

Les données collectées sont cryptées et transmises à l’application smartphone de l’utilisateur via une liaison BTLE (BlueTooth Low Energy) avant d’être recryptées et transmises à des serveurs sécurisés via des réseaux Wi-Fi ou 3G / 4G. Les données collectées sont ensuite mises à disposition via une interface Web pour une analyse plus approfondie.

Cette analyse peut faire partie de nombreux scénarios, tels que les soins actifs, les soins post-actifs, les soins ambulatoires, les soins à distance, les soins préventifs et les programmes d’efficacité thérapeutique. Vous pouvez contacter Chronolife concernant Nexkin, ainsi que sa solution de surveillance médicale et sa solution prédictive.