CES dévoilé 2020: chargeurs sans fil multi-appareils, hexagones et robots Nanoleaf, ainsi que de nouveaux téléviseurs Samsung

L’événement annuel CES a lieu cette semaine, avec des milliers d’entreprises convergeant à Las Vegas pour présenter leurs nouveaux produits liés à la technologie.

Le CES commence officiellement le mardi 7 janvier, mais il y a eu un événement de prévisualisation des médias CES Unveiled dimanche, ainsi qu’une conférence de presse pour Samsung, à laquelle MacRumors a assisté. Nous avons rassemblé certaines des choses les plus intéressantes que nous ayons vues jusqu’à présent pour notre dernière vidéo YouTube.

Le fabricant d’accessoires Pitaka a présenté l’Air Omni, un accessoire de charge tout-en-un Apple qui comprend des options de charge sans fil pour les AirPods, Apple Watch et iPhone. Ce n’est pas unique car il existe de nombreux produits qui le font, mais la version de Pitaka dispose également d’un port dédié pour charger une tablette avec différents adaptateurs USB-C et Lightning.

Nanoleaf a annoncé la semaine dernière de nouveaux panneaux lumineux en forme d’hexagone, qui étaient exposés au CES dévoilé. Les panneaux hexagonaux sont conçus pour fonctionner avec d’autres formes de panneaux et ont une nouvelle conception encliquetable qui offre un ajustement plus serré et plus sûr. La fixation des panneaux hexagonaux Nanoleaf au mur est également plus simple et entraînera moins de dommages au mur avec de nouveaux connecteurs à encliquetage qui se fixent au mur.

Nanoleaf présente également la série d’apprentissage, un nouvel interrupteur, une ampoule, un bouton et une passerelle conçus pour apprendre les habitudes des utilisateurs et ajuster automatiquement l’éclairage en fonction de ces informations. La passerelle Learning Series s’intègre à d’autres produits intelligents tels que les ampoules de Philips Hue, ce qui rend tout plus intelligent.

Targus a présenté un nouveau sac à dos écologique fabriqué à partir de bouteilles d’eau recyclées. Il possède un chargeur sans fil basé sur Qi intégré dans la poche latérale afin que vous puissiez ranger votre téléphone dans le berceau et le charger lors de vos déplacements.

Le CES ne manque pas de petits gadgets mignons, y compris le robot Bocco Emo de Yukai, qui est conçu pour garder les familles connectées les unes aux autres en leur permettant d’échanger des messages en texte ou en voix via un smartphone. La version présentée au CES peut également répondre aux questions et aux commandes et contrôler les appareils domestiques intelligents. Yukai a également présenté le Qoobo, un oreiller de soutien émotionnel avec une queue qui réagira à différents niveaux d’engagement pour plus de confort.

Après l’événement CES dévoilé, Samsung a organisé dimanche une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé de nouveaux produits de télévision, qui sont tous susceptibles de prendre en charge HomeKit, AirPlay 2 et l’application Apple TV, comme les téléviseurs Samsung haut de gamme existants sortis en 2019.

Le téléviseur Q950 de Samsung est un panneau 8K presque sans cadre qui est super fin, avec un rapport écran / corps de près de 99% et un support similaire à un support iMac.

Il y a un téléviseur Serif conçu pour fonctionner comme un meuble décoratif dans une pièce, tandis que le téléviseur Sero est destiné aux personnes qui souhaitent spécifiquement consommer du contenu vertical. Samsung a également présenté son Samsung Wall lors de l’événement, avec un énorme téléviseur avec des panneaux microLED pouvant être configurés dans des tailles allant de 75 pouces à 292 pouces, Samsung ajoutant des options de 88, 93, 110 et 150 pouces cette année.

Assurez-vous de rester à l’écoute de MacRumors cette semaine pour l’ensemble de notre couverture CES en cours, car il y a beaucoup plus à venir. Nous partagerons des vidéos de présentation des choses les plus cool que nous voyons chaque jour, et nous avons des tonnes d’annonces de nouveaux produits dans notre hub CES 2020.

