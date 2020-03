Ces docks tiers ne briseront pas votre Nintendo Switch en 2020

Que votre quai officiel soit en panne ou que vous cherchiez simplement à en acheter un nouveau pour une autre pièce de votre maison, le choix d’un nouveau quai coûte cher. Les quais tiers sont généralement plus petits, moins chers et plus portables. Cependant, c’est un fait connu qu’ils ont été connus pour tuer les consoles Switch comme avec la débâcle de mise à jour du firmware 5.0 du Switch. Nous avons effectué des recherches pour déterminer quels quais tiers ne briseront pas votre système. Nous ne faisons confiance qu’à quelques-uns, donc les cueillettes sont petites, mais elles sont plus sûres que les autres. Jetez un oeil et voyez lequel vous conviendrait le mieux.

Un mot d’avertissement!

Choix du personnel

Nous aimons cette option car elle est moins chère que le dock officiel, mais elle a toujours un look cool. Le lecteur principal qui fournit l’USB-C pour la station d’accueil est amovible et fonctionne avec plusieurs autres appareils. Le meilleur de tous, ce dock est disponible en cinq modèles, y compris un design NES et SNES. Vous trouverez un port HDMI, un port USB-C et deux ports USB 2.0 sur cet appareil.

40 $ chez Skull & Co.

Cette station d’accueil fonctionne à la fois comme un support réglable et une station d’accueil pour téléviseur. Vous pouvez ajuster l’angle lorsque vous jouez en mode table pour obtenir une meilleure vue de l’écran ou appuyez simplement sur un bouton sur la station d’accueil pour passer à l’entrée TV. De plus, il est très petit, donc il ne prendra pas beaucoup de place sur votre centre de divertissement.

26 $ chez Amazon

Cette option vous oblige à retirer la carte de circuit imprimé de votre station d’accueil d’origine et à la placer dans ce nouveau boîtier. Vous devrez être à l’aise avec la manipulation de cette procédure. Cela devrait garantir que la station d’accueil sera compatible avec les futures mises à jour du logiciel Nintendo. Il est disponible en quatre couleurs: noir, blanc, vert et rouge.

14 $ chez Amazon

Ce n’est pas tant une station d’accueil qu’un hub, mais cela vous permettra toujours de jouer à vos jeux Switch préférés sur votre écran de télévision. De plus, il dispose d’un port USB-C, de deux ports USB-A et d’un port HDMI. De cette façon, vous pouvez utiliser plusieurs appareils à la fois pendant la lecture de votre Switch.

23 $ chez Amazon

Lorsqu’il n’est pas utilisé, ce petit appareil génial prend une forme carrée. Retirez simplement le couvercle magnétique pour accéder à l’USB-C mâle. Il dispose d’une sortie HDMI, USB-A et d’un port adaptateur secteur. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton du GuliKit pour changer d’entrée et jouer sur votre téléviseur.

30 $ chez Amazon

Il s’agit d’un appareil simple qui fait le travail et n’est pas aussi encombrant que le dock officiel. Sa conception plus petite le rend un peu plus facile à emballer et à transporter. Contrairement aux deux autres options de cette liste, celle-ci n’est disponible que dans une seule couleur. Il dispose d’un port USB-C, d’un port HDMI et d’un port USB 2.0.

40 $ chez Amazon

Quoi de neuf, Dock?

Après d’importantes recherches sur le problème, nous avons déterminé qu’il s’agit des docks tiers les plus sûrs pour la Nintendo Switch. Nous aimons qu’ils soient plus compacts que le matériel officiel et que deux des produits offrent plus d’un choix de couleurs. Lorsque vous prendrez votre décision, vous devrez tenir compte du montant que vous êtes prêt à dépenser, de la taille que vous souhaitez que le quai soit et si vous souhaitez qu’il ait un design unique.

Nous recommandons le Skull & Co. Jumpgate car il offre plus de commodité que les autres options de cette liste tout en proposant cinq superbes designs. C’est un appareil compact qui ne prendra pas beaucoup de place sur votre centre de divertissement ou dans vos sacs de voyage. Vous pourrez le transporter plus facilement que vous ne le feriez avec le quai officiel. Nous aimons également que le Core Drive soit amovible afin qu’il puisse être utilisé pour alimenter d’autres appareils en plus du Switch.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher, nous vous recommandons fortement de vous procurer la station de commutation ikedon. Il est très bien noté sur Amazon et le bouton d’entrée sur la station d’accueil facilite la lecture sur votre téléviseur. De plus, il ne prend pas beaucoup de place, il peut donc s’adapter à presque tous les centres de divertissement.

