Ces écouteurs à 42 $ sonnent mieux que les AirPods et ont une autonomie de batterie deux fois plus longue – .

Les deux modèles différents d’AirPods 2 d’Apple sont tous deux en vente en ce moment sur Amazon avec des remises importantes, et les AirPods Pro sont de retour en stock et expédiés immédiatement.

Ce sont des offres formidables, mais avant de sauter sur l’un ou l’autre, vous devriez vérifier une autre paire d’écouteurs Bluetooth sans fil en vente sur Amazon.

Les véritables écouteurs sans fil BH004 d’iTeknic offrent une qualité sonore étonnamment bonne et une autonomie exceptionnelle pour moins de 42 $ lors de la vente.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous constaterez que les AirPods 2 et AirPods 2 avec recharge sans fil sont tous deux en vente avec des remises importantes. Encore plus remarquable, ils expédient tous les deux tout de suite malgré le virage d’Amazon des produits non essentiels. Plus surprenant encore, le fait que les AirPods Pro soient de nouveau en stock et expédient immédiatement. Avant d’acheter l’un de ces écouteurs, vous devez vérifier un autre prix qui coûte une fraction autant que les AirPod, même lorsqu’ils sont en vente.

Les véritables écouteurs sans fil iTeknic BH004 ne sont pas aussi populaires ou reconnaissables que les AirPods, mais ils ont plus de 1100 notes 5 étoiles sur Amazon et ils battent les AirPods 2 d’Apple dans quelques domaines clés. Tout d’abord, ils ont des embouts en silicone tout comme les AirPods Pro, ce qui signifie qu’ils isolent le son au lieu de le répandre partout. De plus, ils durent environ 8 heures de lecture par charge au lieu d’environ 4 pour les AirPods, et c’est énorme. Avec l’étui de chargement inclus, vous obtiendrez environ 30 heures de temps d’écoute total au lieu d’environ 21 ou 22 avec les AirPod.

Les AirPod sont excellents et tout, mais si vous vous souciez plus de l’expérience d’écoute que de votre image, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de prendre une paire d’écouteurs BH004 à la place.

【Qualité sonore】 Écouteurs sans fil iTeknic avec Bluetooth V5.0 avec décodeur haute résolution, technologie de codage audio AAC / SBC intégrée pour une transmission stable et un son réaliste, ne vous inquiétez pas pendant l’écoute ou le contrôle. Si vous avez un problème, n’hésitez pas à nous contacter, l’équipe iTeknic vous offre un service client à vie.

【Gagnant du Reddot Design Award】 Les écouteurs sans fil True iTeknic ont une apparence unique et une conception confortable des embouts d’oreille ont remporté le Reddot Design Award. IPX5 Waterproof le rend adapté à la salle de sport ou à la course à l’extérieur pour éviter l’eau et la transpiration. Grand idéal pour le cadeau de Noël, cadeau d’anniversaire.

【Durée de lecture de 30 heures head Les écouteurs Bluetooth iTeknic peuvent durer environ 8 heures de lecture avec une seule charge (à 75% du volume), le boîtier de charge contient une charge supplémentaire pendant jusqu’à 30 heures de lecture. Étui de chargement de petite taille pour un rangement facile dans la poche, suffisamment de musique pendant plusieurs jours même en cas de panne de courant.

【Contrôle tactile multifonction】 Répondez et raccrochez ou changez de musique en appuyant sur les écouteurs au lieu de décrocher votre téléphone à quelques mètres de distance, un microphone intégré dans chaque oreillette. (plus de détails, veuillez vous référer au manuel d’instructions ou contacter l’équipe iTeknic)

【Couplage en une étape】 Écouteurs Bluetooth iTeknic avec technologie de couplage en une étape. Prenez 2 casques dans la boîte de chargement, ouvrez la liste Bluetooth: iTeknic IK-BH004, les écouteurs se connecteront automatiquement, mais attention, l’écouteur latéral DROIT est utilisé comme écouteur principal, l’écouteur gauche se connectera après 1 seconde .

