Ces écouteurs Anker sont meilleurs que les AirPod dans tous les sens, et ils coûtent 39,99 $ aujourd’hui – .

Les différents modèles d’AirPod d’Apple sont excellents, et ils sont tous en vente en ce moment sur Amazon avec des remises si énormes que vous devriez être fou pour les acheter ailleurs. Avant de le faire, cependant, vous devez absolument envisager une autre option. Les écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty Neo True ont des fonctionnalités fantastiques comme une excellente qualité sonore, des pilotes en graphène, une longue durée de vie de la batterie, Bluetooth 5.0 et une résistance à l’eau IPX7, et ils sont en vente dès maintenant pour seulement 39,99 $. Cela signifie que même si les AirPod sont en vente aux prix les plus bas de tous les temps, vous pouvez toujours acheter trois paires de ces superbes écouteurs Anker pour moins d’une paire d’AirPods!

Voici les points forts de la page produit:

Pilotes de graphène réglés par des experts: En tant que premiers pionniers du graphène, nous avons utilisé notre expérience pour créer un nouveau pilote pour les écouteurs sans fil Liberty Neo qui tire pleinement parti des propriétés remarquables du matériau. 100 fois plus dur que l’acier et 35% plus léger que les diaphragmes de pilote traditionnels, il oscille avec une précision extrême pour donner à votre musique une scène sonore plus large avec une précision exceptionnelle et une clarté cristalline sur toute la plage de fréquences.

Des basses que vous pouvez ressentir: notre technologie exclusive BASSUP analyse les basses fréquences de votre audio en temps réel et augmente instantanément les basses jusqu’à 43%. arrêtez simplement d’écouter votre musique et commencez vraiment à la ressentir.

Connectivité incassable: une antenne externe se combine avec Bluetooth 5. 0 pour créer un lien presque incassable entre vos écouteurs sans fil et votre appareil, même dans les endroits occupés. Et ils présentent

Protection IPX7: la protection anti-transpiration crée une barrière étanche pour les écouteurs sans fil contre la pluie et la transpiration. Il résiste même à l’eau du robinet lorsque vous enlevez la sueur après une séance d’entraînement hardcore.

Rock-Solid Fit: la technologie exclusive Grip Fit de Sound Core permet aux oreillettes sans fil de s’asseoir en toute sécurité et confortablement dans vos oreilles – il suffit de les glisser et de les tourner pour les verrouiller. Prenez une séance d’entraînement intense ou parcourez les rues de la ville en sachant que vos écouteurs resteront bien en place.

Ultra-léger: chaque oreillette ne pèse que 0, 2 oz. Pour vous garantir une expérience sans fatigue, quelle que soit la durée de votre écoute.

Économisez une semaine d’écoute: grâce à notre Anker Heritage et à nos piles à haute efficacité, Liberty Neo offre plus de 5 heures de lecture sans fil à partir d’une seule charge et 15 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge compact.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.