Ces écouteurs antibruit coûtent 30 $ en ce moment et sont parfaits pour travailler à domicile

Si vous n’y êtes pas déjà habitué, le travail à domicile peut être assez difficile, surtout si vous avez des enfants. L’école étant fermée et les enfants coincés à la maison, comme vous, vous ne pouvez pas leur reprocher de faire un peu de bruit, sans parler de toutes les autres possibilités de distraction. Mais vous pouvez y faire quelque chose et maintenir votre productivité pendant que vous travaillez pour payer les factures. Les écouteurs Bluetooth H5 de Mpow ont une annulation active du bruit et, plus important encore, ils ne sont que 30 $ en ce moment chez Amazon.

Nous les avons examinés, ce ne sont pas les meilleurs écouteurs antibruit que vous puissiez obtenir. Si vous êtes prêt à vous rapprocher de trois cents dollars, le WH1000XM3 de Sony est un excellent choix et des kilomètres mieux. Mais pour certains d’entre nous, c’est beaucoup de pâte à déposer sur quelque chose pour le travail, surtout compte tenu de toutes les autres incertitudes en ce moment.

Les Mpow H5 sont assez confortables, acceptent le son, diminuent (sinon annulent carrément) les sons extérieurs et durent presque éternellement sur une charge. Pour 30 $, la seule chose qui vous dérange vraiment, c’est le port Micro USB pour le chargement.

Notez que pour obtenir la remise complète, vous devrez cliquer sur le coupon sur la page pour 10 $ de réduction, ce qui porte le prix de 39,99 $ à 29,99 $, et la même remise et le même prix ne s’appliquent pas à la couleur argentée, c’est plus cher.

Si les derniers jours de travail à domicile ont déjà mis vos nerfs en pâte, vous laissant inquiet pour les prochaines semaines (ou mois?), Alors faites-vous une faveur et prenez une paire d’écouteurs antibruit. Considérez cela comme la recommandation officielle et l’avis d’un expert du travail à domicile – ils font une énorme différence. Même si ce modèle spécifique n’est pas pour vous, c’est votre PSA pour en acheter. Tu vas en avoir besoin.