Ces écouteurs sans fil à 34 $ avec contrôle tactile sonnent mieux que 159 $ AirPods – .

Les AirPods 2 et AirPods 2 d’Apple avec recharge sans fil sont tous deux en vente en ce moment aux mêmes prix que la plupart des magasins pratiquaient le Black Friday. Mais avant d’aller de l’avant et de dépenser 139 $ ou 169 $ sur les AirPods, vous devez envisager une autre option. Les écouteurs sans fil TaoTronics SoundLiberty 53 True avec Smart Touch Control sont vendus au détail pour seulement 45 $, et ils sonnent encore mieux que les AirPod car ils ont des embouts en silicone qui verrouillent les basses. Achetez une paire dès maintenant sur Amazon et vous économiserez 24% – c’est juste 33,99 $ pour ces écouteurs géniaux!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Qualité sonore de type CD: TaoTronics SoundLiberty 53 offre un son vraiment naturel et authentique et des performances de basses puissantes avec des haut-parleurs dynamiques de 6 mm et des basses améliorées.

Durée de lecture de 40 heures: jusqu’à 5 heures de lecture avec une seule charge et un étui de charge contient plusieurs charges supplémentaires pour une durée de lecture allant jusqu’à 36 heures. Étui de chargement de petite taille pour un rangement facile dans la poche.

IPX7 étanche: résistant à l’eau de haut niveau, il convient aux sports pour éviter l’eau et la pluie. Idéal pour transpirer au gymnase ou courir à l’extérieur.

Mode Single / Twin pour toutes les occasions: avec un microphone intégré dans chaque oreillette, vous pouvez utiliser une seule oreillette pour travailler ou utiliser la paire pour profiter de la musique seul ou partager avec un être cher.

Contrôle tactile multifonction: répondez et raccrochez ou accédez à d’autres fonctions en appuyant sur les écouteurs au lieu de décrocher votre téléphone à quelques mètres.

