Ces émissions l’écrasent sur Netflix en ce moment

Parmi les émissions les plus regardées sur Netflix en ce moment, il y a la toute première série originale en allemand du streamer dont beaucoup d’entre vous n’avaient peut-être même pas entendu parler: Dark.

La saison 3 de la série – dans laquelle (selon Netflix) «un enfant disparu entraîne quatre familles à la recherche effrénée de réponses alors qu’il découvre un mystère époustouflant qui s’étend sur trois générations» – vient d’être ajoutée au service aux États-Unis le week-end dernier. .

Ce dernier aperçu hebdomadaire de ce qui est le plus populaire en ce moment sur Netflix provient du moteur de recherche de streaming Reelgood.

Alors que nous lançons le week-end du jour de l’indépendance, nous espérons que la plupart d’entre vous auront pris note des avertissements liés à la pandémie de coronavirus, ainsi que de toutes les nouvelles effrayantes du virus qui n’a cessé de s’accumuler cette semaine, et feront attention aux conseils des experts de la santé en ce qui concerne la célébration du 4 juillet. Restez à la maison si vous le pouvez, en d’autres termes. Et pour ceux d’entre vous qui le font et qui ont besoin de choix de divertissement supplémentaires, Netflix – comme toujours – vous a couvert sur ce front.

Comme nous l’avons noté il y a quelques jours à peine, le streamer fait ses débuts avec 60 films et émissions originaux ce mois-ci (vous pouvez consulter la liste complète ici). Pendant ce temps, si vous avez besoin de suggestions en matière de nouvelles émissions à consulter, le dernier instantané hebdomadaire de ce qui est le plus populaire sur le streamer offre actuellement un bon point de départ. Cet instantané, que vous pouvez consulter ci-dessous, couvre la semaine du 25 juin au 1er juillet, et il vient de l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood, qui fournit à . un aperçu continu de ce que ses millions de membres mensuels diffusent sur le la plupart à un moment donné.

Attestant peut-être de l’humeur de tout le monde en ce moment, l’émission en tête de la liste de notre dernier récapitulatif hebdomadaire est Dark, la première série originale en langue allemande de Netflix et qui a fait des comparaisons avec Stranger Things (et devrait également apparemment plaire aux fans de Lost’s des histoires qui se plient au temps). Non seulement cela, mais les critiques qui ont déliré à propos de ce spectacle (dont beaucoup d’entre vous n’ont probablement même pas entendu parler) l’ont massivement déliré – en utilisant les phrases les plus extrêmes auxquelles vous pouvez penser, comme décrire Dark comme peut-être le meilleure émission à la télévision en ce moment. CNET a salué l’émission, après les débuts de la saison 3, ainsi: «Trois saisons de télévision parfaite, disponibles sur un service de streaming auquel vous êtes probablement déjà abonné. Dark ne vous décevra pas ou ne se transformera pas en merde comme Game of Thrones. Cela ne finira pas inachevé comme Deadwood, ou n’aura aucun sens comme Westworld. «

Voici un fil Reddit dans lequel les gens raffolent également de la série, ainsi qu’une bande-annonce de la saison 1:

La saison 3 a fait ses débuts sur Netflix le week-end dernier aux États-Unis. D’après la description officielle de Netflix: «Dans la troisième et dernière saison, Dark arrive à sa conclusion époustouflante, dépassant le concept d’espace et de temps. À son arrivée dans un nouveau monde, Jonas essaie de comprendre ce que cette interprétation de Winden signifie pour son propre destin, tandis que ceux laissés dans l’autre monde sont laissés dans une quête pour briser la boucle qui, désormais, non seulement plie le temps, mais aussi espace. Deux mondes. Clair et foncé. Et au centre une histoire d’amour tragique aux proportions épiques. »

Je suis définitivement intrigué et j’ajoute cela à ma pile de beuveries incontournables. En attendant, voici un aperçu de ce qui est populaire sur Netflix en ce moment – la liste complète des 15 émissions les plus regardées sur Netflix en ce moment, par Reelgood, étant la suivante:

Sombre

Marcella

L’ordre

Lenox Hill

Dirty John

Le pecheur

Breaking Bad

Curon

Force spatiale

Le 100

Schitt’s Creek

Ozark

13 raisons pour lesquelles

Money Heist

Choses étranges

