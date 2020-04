Ces erreurs de continuité des «Simpsons» surprendront même les fans inconditionnels – .

Les Simpsons existent depuis plus de 30 ans et deux erreurs de continuité, à la surprise de nombreux fans, ont été récemment découvertes.

La découverte la plus récente concerne la séquence d’ouverture de l’émission.

Une erreur de continuité précédente impliquait une photo de Maggie accrochée au mur avant sa naissance.

Je suis sans vergogne une sorte de snob The Simpsons. Je serai heureux d’échanger des citations de Simpsons avec des amis pendant des heures, d’avoir lu plusieurs livres sur la série, d’avoir interviewé des écrivains sur la série et de consommer avec impatience et plaisir tout ce qui concerne Simpsons. Oui, j’ai un problème, mais bon, il y a beaucoup plus de dépendances dangereuses.

Cela dit, une prétendue erreur de continuité de la séquence d’ouverture de l’émission a été récemment découverte par les fans de l’émission. C’est évident une fois que vous le voyez, mais d’une manière ou d’une autre, cela n’a jamais été vraiment mentionné publiquement jusqu’à présent. Je suppose qu’avec une grande partie du monde encore en quarantaine induite par les coronavirus, les gens ont beaucoup de temps pour rechercher et découvrir les détails les plus triviaux de l’univers The Simpsons. Et tu sais quoi? Je suis là pour ça.

Alors, quelle est l’erreur de continuité en question? Eh bien, dans l’ouverture emblématique de l’émission, la séquence se termine avec Marge conduisant sa voiture dans le garage pendant que Homer s’enfuit pour plus de sécurité. Dans le plan large, on voit un vélo et quelques caisses. Lorsque la scène suivante fait un zoom avant, le vélo et les boîtes sont apparemment remplacés par une boîte complètement différente, comme en témoigne la photo ci-dessous:

Cependant, si nous approfondissons la tradition des Simspons, nous apprenons que ce n’était sans doute pas une erreur de continuité. La première saison des Simpsons avait une séquence d’ouverture plus longue avec des détails qui ont ensuite été supprimés. Si on y regarde de plus près, on peut voir que la case en question est visible sur le plan large:

Et puis quand on voit le gros plan, on voit que les mêmes cases sont toujours là:

L’intro originale dans son intégralité peut être vue ci-dessous:

Si vous voulez une erreur de continuité des Simpsons plus substantielle, car celle ci-dessus est certes faible, nous avons ce qu’il vous faut.

Dans And Maggie Makes Three – qui est le 13e épisode de la saison 6 – nous voyons Homer affronter Marge parce qu’il n’est pas terriblement ravi d’apprendre qu’elle est enceinte de Maggie. Mais si vous regardez attentivement la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez voir une photo de Maggie déjà sur le mur. “Oh l’humanité!” comme Kent Brockman pourrait être enclin à s’exclamer.

La nouvelle de cette erreur de continuité a été révélée pour la première fois sur Twitter il y a quelques années par l’écrivain et producteur exécutif des Simpsons, Matt Selman.

