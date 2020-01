CES et la révolution du gallium-nitrure, et plus de technologies que vous devez savoir aujourd’hui

Votre résumé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le mardi 7 janvier. C’est vraiment, vraiment CES 2020 maintenant. Peak CES, probablement.

1. Les nouveaux appareils et divisions de Samsung

Le silicium est terminé en 2020, du moins en ce qui concerne les chargeurs rapides pour smartphones et ordinateurs portables. Il y a eu une révolution silencieuse dans les fabricants d’accessoires qui ira bientôt aux grands fabricants, et c’est le nitrure de gallium ou GaN.

Quoi et pourquoi?

Le GaN est un matériau exotique recherché et étudié depuis les années 1990, mais ce n’est que récemment qu’il a été envisagé pour une utilisation dans les semi-conducteurs au-delà d’applications telles que les LED bleues, où il est couramment utilisé.Les recherches et les progrès ont été rapides. Selon phys.org, en 2013, le Département de l’énergie a consacré environ 70 millions de dollars à la recherche en électronique sur GaN, citant son potentiel de réduction de la consommation mondiale d’énergie. Google Ventures et d’autres ont investi de l’argent dans la startup Transphorm en 2011, Texas Instruments, Northrop Grumman, la liste des entreprises impliquées dans la recherche et le développement continue, tout cela a contribué à rendre la production et l’utilisation de GaN réalisables, avec moins de défauts dans sa structure, et nous voyons maintenant les avantages circuler dans les chargeurs grand public.L’avantage clé est une bande passante plus large sur le silicium, ce qui se traduit par des appareils qui peuvent fonctionner à des tensions, des fréquences et des températures beaucoup plus élevées. maintenir des tensions et des températures plus élevées que les puces en silicium, ce qui signifie que les fabricants peuvent obtenir plus de performances dans des facteurs de forme plus petits, avec une meilleure efficacité énergétique. Pour nous en tant que consommateurs, cela signifie des chargeurs d’alimentation remarquablement plus petits, plus rapides et plus intelligents. nuit et jour: si tous les appareils électroniques actuels échangeaient du silicium contre du GaN, le monde pourrait réduire la consommation d’énergie de 10 à 25%, ce qui est énorme. Les applications ludiques et électriques bénéficieront également à terme des applications GaN, ainsi que de la technologie 5G pour les technologies mmWave. Les chargeurs traditionnels sont déjà une technologie ancienne, mais ils seront toujours une option moins chère pendant au moins 12 à 18 mois ou plus. La capture de Gallium Nitride Valley?

Perspectives CES GaN:

Belkin, Anker, RAVPower, Aukey, et bien d’autres encore, proposent des chargeurs muraux et de bureau plus petits que jamais mais qui offrent de puissantes puissances de sortie.Beaucoup, y compris Aukey, sont soutenus par Navitas Semiconductor, un pionnier de l’espace GaN, fournissant des puces de circuit intégré de gestion de l’alimentation (CI de puissance GanFast) à l’industrie.La nouvelle gamme de chargeurs Boost Charge de Belkin se décline en trois vitesses: 30W, 60W et 68W, avec de petits facteurs de forme.Aukey a une gamme de chargeurs Omnia, qui sont «Jusqu’à 66% plus petits» que les chargeurs MacBook 13 pouces d’origine.RAVPower et Anker ont déjà des chargeurs sur le marché et il y a plus à sortir du CES et tout au long de l’année.

Inconvénients?

Parce que c’est une nouvelle technologie, elle est relativement chère. De nombreuses entreprises travaillent sur cette technologie; Pour l’instant, peu de fabricants de pièces sont destinés aux consommateurs, alors qu’Aukey ne donne pas encore de prix, tandis que Belkin cite de 34,99 $ à 59,99 $ pour sa nouvelle gamme, ce qui représente environ le double des chargeurs traditionnels comparatifs.

2. L’ordinateur portable pliable est là: Lenovo Thinkpad X1 Fold hands on (Android Authority).

3. Gary explique: L’échographie pourrait-elle remplacer les interrupteurs et les boutons de votre téléphone? (Autorité Android).

4. La PS5 dévoile son logo et confirme la sortie des vacances 2020 (CNET).

5. Série TCL 10: TCL est la dernière marque à proposer la 5G au niveau intermédiaire (Android Authority).

6. Le néon de Samsung est là: un «humain artificiel» pourrait être votre prochain point d’ancrage – pour tout le battage médiatique, ce ne sont que des avatars numériques (Android Authority).

7. Il est rouge, c’est un Chromebook Samsung, il coûte 999 $: le Chromebook Samsung Galaxy a un écran 4K, un stylet et est disponible en rouge vif (Autorité Android). Il existe également un Chromebook Flip 14 pouces de nouvelle génération appelé C436, pas de prix pour le moment.

8. Le dernier PC de jeu d’Alienware ressemble à une Nintendo Switch (The Verge).

9. L’enceinte intelligente Royole Mirage est dotée d’un écran tactile enveloppant (Android Authority).

10. Le nouveau codec Bluetooth améliore la qualité sonore et profite aux malentendants (Autorité Android).

11. Intel annonce quelques choses, dont son premier GPU DG1 discret, et Thunderbolt 4 avec sa prochaine série de CPU (The Verge).

12. La génération Z se fait arnaquer plus que ses grands-parents. Et les milléniaux. (Vice).

13. Enfin, début du CES 2020 bon / amusant / truc bizarre:

