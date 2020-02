Ces films l’écrasent en ce moment sur Netflix et d’autres streamers – .

Cela fait presque une semaine maintenant que la 92e cérémonie des Oscars a eu lieu, et l’un des scénarios qui en est ressorti est que Netflix a été l’un des plus grands perdants de la cérémonie de remise des prix. Il est entré dans la cérémonie avec 24 prix, le plus grand nombre de tous les studios, mais le streamer a fini par repartir avec seulement 2 prix. Un, dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien pour la performance de Laura Dern dans Marriage Story, et un autre pour le meilleur long métrage documentaire, qui est allé à American Factory. Ce dernier était la première sortie de Higher Ground Productions, la société de production dirigée par Barack et Michelle Obama.

Netflix a tendance à attirer le plus d’attention pour sa bibliothèque apparemment infinie de contenu télévisé, mais il est facile d’oublier que le streamer a également une gamme stellaire de films originaux de qualité que les abonnés ne trouveront nulle part ailleurs. Le service veut de plus en plus être pris au sérieux comme une sorte de studio à part entière, et l’attention des Oscars a aidé à attirer les abonnés à un certain nombre de films Netflix à diffuser au cours de la semaine dernière.

Ce n’est pas seulement Netflix, cependant. En fait, une grande partie du contenu du film que les téléspectateurs ont le plus diffusé cette semaine avait un lien avec les Oscars cette année, soit via une nomination ou en remportant une catégorie. L’équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood, comme elle le fait chaque semaine, a compilé une liste des films les plus regardés sur sa plateforme pour la semaine du 6 au 12 février – un aperçu qui prend en compte le comportement de streaming et les préférences des millions de Reelgood. utilisateurs.

Ce que vous verrez dans la liste complète ci-dessous est une collection de titres qui ont tous attiré l’attention des Oscars cette année, en particulier un tout en haut. Vous auriez probablement pu le deviner sans que nous ayons besoin de vous le dire, mais il suffit de dire que le drame sud-coréen Parasite – sur la classe et la cupidité, et réalisé par Bong Joon-ho – était le titre de film le plus diffusé cette semaine. Le lauréat du Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur peut être regardé sur un certain nombre de plates-formes, notamment Fandango, Amazon et iTunes, où vous pouvez soit louer le film soit l’acheter (comme nous l’avons noté ici, il arrive également bientôt à Hulu ).

Les films originaux de Netflix Marriage Story et The Irishman, qui ont suscité des hochements de tête aux Oscars, figuraient également parmi les titres les plus diffusés cette semaine. Consultez la liste complète et voyez si l’un de vos favoris a fait la coupe:

Parasite

Il était une fois… à Hollywood

Jojo Rabbit

Histoire de mariage

L’Irlandais

Début

Couteaux sortis

Ford contre Ferrari

Joker

Souvenirs de meurtre

