Ces “ hacks ” de chat RCS pour les messages commencent à se briser dans les pays non pris en charge, tout comme Google l’a dit (mis à jour)

Avant que Google ne nous sauve tous de la tyrannie des transporteurs, certaines personnes entreprenantes ont élaboré une sorte de «piratage» qui a activé les services RCS / chat de Google, nous permettant tous d’envoyer des messages avec le protocole futuriste, même si nous n’étions pas dans l’un des les quelques marchés soutenus. Quand il a finalement commencé à se déployer aux États-Unis, Google a déclaré que ceux qui utiliseraient le hack seraient éventuellement migrés une fois le déploiement initial terminé. À présent, Google a annoncé qu’il désactivait cette solution de contournement avant la fin du mois.

Pour ceux d’entre nous ici dans les États (ou au Royaume-Uni, en France et au Mexique), cela n’a pas vraiment d’importance. Google a officiellement déployé le support RCS / chat via Messages, nous sommes donc tous des citoyens de première classe dans l’avenir de la messagerie numérique. Mais ce changement ne laissera pas de chance à ceux qui ont utilisé le hack sur des marchés non pris en charge.

L’annonce de Google, faite sur le forum d’aide Messages, est juste en dessous:

Salut à tous,

L’année dernière, nous avons déployé la possibilité pour les utilisateurs d’activer les fonctionnalités de chat dans un certain nombre de régions, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et au Mexique.

Alors que nous nous préparons à proposer des fonctionnalités de chat dans davantage de régions, les utilisateurs qui ont obtenu des fonctionnalités de chat grâce à des solutions de contournement non prises en charge où les fonctionnalités de chat ne sont pas encore disponibles les verront désactivés d’ici la fin février. Pour ces utilisateurs, les fonctionnalités de chat seront désactivées pour toutes les versions de l’application, y compris les anciennes versions.

Nous continuons à travailler pour apporter des fonctionnalités de chat à plus de régions du monde dès que possible. Cliquez ici pour accéder à des ressources supplémentaires sur les fonctionnalités de chat fournies par Google, y compris des informations sur leur prise en charge.

Le googleur Sanaz Ahari Lemelson a précédemment déclaré que tous ceux qui utilisaient le “hack” seraient migrés vers la solution officielle après le déploiement, et on nous dit que cela est actuellement en cours et devrait être achevé d’ici la fin du mois.

Pour toute question RCS / chat que vous pourriez avoir entre-temps, nous avons rassemblé un petit explicateur sur le sujet ici. Mais très bientôt, tous ces détails s’appliqueront à un groupe plus restreint. Espérons que Google puisse déployer cette fonctionnalité dans le monde entier un jour, car l’histoire a prouvé que nous ne pouvons pas faire confiance aux opérateurs pour la mettre en œuvre correctement eux-mêmes.

Plus d’informations de Google

Un porte-parole de Google nous a informés que la transition pour ceux qui utilisent le “hack” vers la méthode officielle est actuellement en cours, et sera également terminée d’ici la fin du mois. Notre couverture a été mise à jour avec ces informations.

Malheureusement, la société n’a aucune nouvelle à partager concernant de nouveaux marchés, laissant ceux qui ne sont pas pris en charge sans accès à la saveur de RCS de Google une fois ces changements terminés.

Le «hack» commence à se rompre pour certains, comme prévu

Au cours de la semaine dernière, nous avons reçu et repéré une poignée de rapports selon lesquels l’intégration commence à se rompre pour certains de ceux qui appliquaient auparavant le “hack” pour la prise en charge de RCS dans Messages. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette rupture se déploie, mais Google a clairement lancé le processus pour désactiver la solution de contournement pour ceux des pays non pris en charge.