CES – IEVA présente les capteurs environnementaux Twin.C élégants

LAS VEGAS, NV – IEVA présente sa gamme de capteurs environnementaux Twin.C élégants au CES 2020. Fatima Sall, Relations publiques, nous a expliqué ce que les capteurs élégants mais fonctionnels pouvaient faire pour vous.

Il existe deux modèles Twin.C différents qui partagent bon nombre des mêmes fonctionnalités. Cela comprend la détection de la pollution extérieure (particules fines, dioxyde d’azote, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre et ozone), la pollution intérieure (dioxyde de carbone et composés organiques volatils), la température et l’humidité, l’indice UV (UV-A et UV-B), la luminosité et bruit ambiant. Le Twin.C enregistre également le nombre de pas effectués et les calories brûlées.

Twin.C dispose d’une batterie au lithium-polymère qui peut durer jusqu’à 10 jours avec une charge, et prend 2h30 pour se charger via un câble USB-C, et utilise Bluetooth Low Energy 4.2 pour communiquer. Le matériau est en étain pur plaqué bronze blanc, sans nickel. La différence est que le Twin.C a deux modèles et peut accepter des accessoires, alors que le Twin.C to Go n’a qu’un seul modèle et aucun accessoire.

Twin.C a des prix à partir de 254 $ USD, et Twin.C to Go est au prix de 169 $ USD. Vous pouvez les acheter ici.