Ces kits Raspberry Pi vous mettront sur la voie ou vous donneront tout

Si vous cherchez un moyen peu coûteux d’entrer dans le monde de l’électronique de bricolage, un Raspberry Pi est un excellent point de départ. C’est une petite carte PC bien construite qui utilise des entrées et sorties standard pour l’audio et la vidéo, des ports USB standard, un ensemble de broches d’entrée / sortie simples pour se connecter à peu près n’importe quoi, et surtout, une énorme collection d’accessoires et un vaste communauté de développeurs. Cela signifie le succès, que vous construisiez un projet de loisir ou un prototype plus compliqué.

Le nouveau modèle

Kit de base CanaKit Raspberry Pi 4 2 Go

Choix du personnel

Le nouveau Raspberry Pi 4 est une amélioration significative par rapport au 3 B +, et ce kit de CanaKit a tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel immédiatement. Ce kit comprend 2 Go de RAM, ainsi que trois dissipateurs de chaleur en aluminium et une alimentation USB-C conçue spécifiquement pour le Pi 4. Vous aurez juste besoin d’obtenir un boîtier par vous-même le moment venu, ou même si vous le souhaitez à.

63 $ chez Amazon

Bare Bones

Raspberry Pi 4 avec l’essentiel

Ce kit Raspberry Pi 4 est livré avec une carte de démarrage de 1 Go, un guide de démarrage rapide et quatre dissipateurs de chaleur. De plus, une fois que vous avez tout construit, il y a un adaptateur USB-C vers microUSB pour aller avec l’adaptateur HDMI vers microUSB qui est également inclus. Avec ces adaptateurs supplémentaires, vous pourrez connecter votre nouveau Pi 4 à presque n’importe quel écran HDMI.

45 $ chez Amazon

Tous ages

Kit informatique Kano

Un kit informatique Kano est un excellent moyen pour quiconque de commencer avec un Raspberry Pi, quel que soit son âge. Branchez-le simplement et commencez à vous amuser. Le kit comprend le Raspberry Pi 3, un clavier Bluetooth avec un trackpad intégré, un câble HDMI et un anneau lumineux LED programmable. Kano jette même dans un étui clair de base (pour montrer les LED) et une carte microSD pour enregistrer vos nouvelles créations.

77 $ chez Amazon

Testez les capteurs

Kit de capteur de modules de framboise Sunfounder V2.0

Au fur et à mesure que vous construisez votre ordinateur Raspberry Pi, vous voudrez peut-être expérimenter différentes choses, mais vous ne savez pas par où commencer. Avec ce kit de capteurs de modules de SunFounder, vous disposez de 37 modules différents, qui vous aideront à tenter de réaliser 35 projets différents. De plus, ce kit comprend le Raspberry Pi 3 B + et tous les modules, vous ne devriez donc avoir besoin de rien d’autre.

130 $ chez Amazon

Go Retro

Kit de jeu rétro Arcade Vilros Raspberry Pi 3

Il existe de formidables images de système d’arcade open source conçues pour le Raspberry Pi, et ce kit est un moyen amusant de commencer avec un. Vilros comprend un étui Nintendo de style rétro, deux manettes de jeu USB et une carte microSD Samsung EVO de 32 Go. Cette carte est préchargée avec NOOBS et RETROPIE, vous êtes donc prêt à jouer à certains jeux après avoir tout assemblé.

80 $ sur Amazon

L’évier de la cuisine

Kit de démarrage complet de bureau CanaKit Raspberry Pi 4

Conçu pour les amateurs qui souhaitent passer au niveau supérieur, ce kit est livré avec tout le nécessaire pour se connecter au reste du monde et faire des choses sympas. Non seulement vous obtenez les bases, mais ce kit de démarrage comprend un clavier, une souris, une carte microSD et un ventilateur de refroidissement. Et pour compléter l’ensemble “de bureau”, il y a un câble micro HDMI vers HDMI de six pieds, qui supportera jusqu’à 4K à 60fps.

130 $ chez Amazon

Jeu en déplacement

GeeekPi Retroflag GPi Case Kit

Vous manquez d’avoir une console de jeu portable qui n’était pas votre smartphone? Qu’en est-il de quelque chose qui ressemble et ressemble à un Game Boy? C’est exactement ce que vous obtiendrez avec le kit de boîtier GeeekPi Retroflag GPi, car vous obtiendrez une carte microSD Zero W, 32 Go, un étui de transport, un dissipateur de chaleur et l’étui de type Game Boy pour les jeux sur le pouce de la vieille école.

96 $ chez Amazon

Zéro à héro

Kit de démarrage de base Vilros Raspberry Pi Zero W

Le kit Vilros Zero W Raspberry Pi comprend le Zero W, qui est largement basé sur le Raspberry Pi d’origine tout en fournissant une connexion Wi-Fi et Bluetooth 4.1 intégrée. Vilros se compose également d’un boîtier de base, d’une alimentation électrique et de quelques dissipateurs de chaleur pour vous permettre de rouler. Ce kit est vraiment conçu pour ceux qui ne sont pas sûrs du monde du Raspberry Pi et qui ne veulent pas se lancer dans le “kit complet”.

96 $ chez Amazon

Le véritable ordinateur portable

Kit complet NEEGO Raspberry Pi 4 4 Go

Il existe des kits Raspberry Pi de niveau supérieur, puis le kit complet NEEGO Raspberry Pi 4. En plus des pièces attendues, NEEGO comprend également un écran tactile de 7 pouces et un mini clavier avec trackpad intégré. C’est vraiment là où vous voulez aller si vous voulez obtenir tout ce dont vous pensez avoir besoin pour l’ordinateur le plus portable possible.

200 $ sur Amazon

Lancez-vous dans le bricolage

Vous pouvez faire tellement de choses avec un Raspberry Pi. Oui toi. Cette petite carte PC a été conçue dans un souci d’éducation. Il est facile à apprendre, relativement simple à maîtriser et extrêmement puissant lorsqu’il est utilisé pour contrôler des choses comme une maison intelligente ou un robot. Mieux encore, ils sont incroyablement bon marché.

Vous trouverez des kits pour chaque niveau de compétence et notre choix personnel – le kit informatique Kano – est parfait pour la plupart des gens qui ne savent pas trop par où commencer. Comme le Pi lui-même, il a été conçu comme un outil STEM pour les enfants qui ont un intérêt à construire un PC et à programmer. Mais c’est un système complet pour tout le monde qui est super facile à démarrer.

Vous trouverez également le moyen idéal pour commencer avec le nouveau Raspberry Pi 4 avec le kit Basic Raspberry Pi 4 de CanaKit. Vous obtenez la carte, la nouvelle alimentation dont vous aurez besoin pour l’alimenter, et un ensemble de dissipateurs de chaleur pour que tout fonctionne bien. C’est un excellent moyen de passer d’une ancienne version au nouveau modèle.