Ces lumières intelligentes fonctionnent avec Amazon Alexa

Amazon offre un moyen abordable de commencer à construire un système domotique à commande vocale pour votre maison ou votre appartement avec ses appareils Echo et l'assistant vocal intelligent Alexa. À lui seul, vous pouvez utiliser Alexa pour jouer de la musique et trouver des informations, des sports et d'autres informations. Mais les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque vous commencez à connecter Alexa à des appareils intelligents, y compris des ampoules LED connectées, des concentrateurs intelligents et des commutateurs intelligents, autour de votre maison. Nous avons rassemblé ci-dessous certaines de nos lampes intelligentes compatibles Alexa préférées. Si vous utilisez Alexa pour contrôler votre maison intelligente, vous devriez envisager d'en prendre certaines.





Philips Hue est l'OG de l'éclairage intelligent, et ils fabriquent une grande variété d'ampoules, de lampes et d'accessoires d'éclairage. Ils nécessitent un hub ou un pont pour fonctionner avec des assistants intelligents comme Alexa, mais il s'agit d'un écosystème étendu qui fonctionne également bien avec Siri / Homekit d'Apple et Google Assistant / Nest. Ils peuvent être un peu plus chers que les autres ampoules intelligentes, mais on ne peut nier la qualité de la gamme Philips Hue. 22 $ ​​chez Amazon



Ring était une marque de sécurité domestique réputée avant qu'Amazon ne les acquière, et maintenant qu'ils font officiellement partie de l'écosystème, les appareils fonctionnent mieux que jamais avec Alexa. La caméra Ring Spotlight vous permet de garder un œil sur votre maison où que vous soyez et de mettre en lumière d'éventuels intrus. Vous pouvez également parler aux invités via Alexa depuis vos appareils Echo. 200 $ chez Amazon



L'Amazon Echo Glow est un autre accessoire d'éclairage d'origine conçu pour fonctionner de manière transparente avec Alexa. Positionné comme une veilleuse interactive pour les enfants, il peut également être un accessoire d'éclairage amusant pour la salle de jeux ou le bureau, des soirées dansantes inspirantes et un éclairage d'ambiance. 25 $ sur Amazon



LIFX propose une gamme de sélections d'ampoules intelligentes pour une utilisation intérieure et extérieure qui sont compatibles avec Alexa. La version A19 + de leur ampoule intelligente peut non seulement créer jusqu'à 16 millions de variantes de couleurs, mais elle émet également de la lumière infrarouge. Cette fonction peut être particulièrement utile pour aider la vision nocturne de votre caméra de sécurité domestique à mieux détecter les mouvements ou les intrus dans des situations de faible luminosité. 80 $ chez Amazon



Vous vous souvenez de GE, l'un des titans technologiques américains d'origine et toujours l'une des plus grandes entreprises au monde? Oui, ils font aussi des ampoules intelligentes, et assez bonnes pour cela. Ces ampoules intelligentes GE fonctionnent très bien avec Alexa, mais vous aurez besoin d'un concentrateur comme SmartThings ou d'autres. À partir de 30 $ sur Amazon



Toutes les options d'éclairage ne doivent pas nécessairement être des ampoules. Ceux-ci de Nanoleaf sont des panneaux lumineux LED intelligents que vous pouvez connecter pour créer une solution d'éclairage entièrement personnalisée et unique pour votre bureau à domicile, votre coin de jeu ou partout où vous voulez les montrer. Le Rhythm Edition Smarter Kit synchronise les clignotements des lumières à votre musique en temps réel! À partir de 250 $ sur Amazon



Que vous les installiez de façon saisonnière dans le cadre de votre décoration de vacances ou que vous les laissiez en place toute l'année, il existe peu de projets de maison intelligente aussi amusants que l'éclairage en bande. Ceux-ci de Maxonar fonctionnent bien avec Alexa (et Google Assistant) et sont simples à configurer rapidement. Mieux encore, vous pouvez contrôler jusqu'à 16 millions de couleurs différentes! 40 $ sur Amazon



L'une des meilleures utilisations de l'éclairage intelligent est pour les espaces extérieurs, en particulier en matière de sécurité domestique. Sengled fabrique plusieurs excellents produits d'éclairage intelligent, mais je suis friand de ces projecteurs d'extérieur astucieux avec des capteurs de mouvement intégrés. Notez que vous aurez besoin d'un concentrateur ou d'un Echo avec un concentrateur intégré. 20 $ sur Amazon



Wyze est une marque d'appareils intelligents pour la maison qui a récemment gagné du terrain grâce à ses excellentes caméras intelligentes, mais elle fabrique également de très bons produits d'éclairage. Ces ampoules blanches classiques peuvent être réglées à différentes températures de couleur et ne nécessitent pas de concentrateur pour fonctionner avec Alexa. 40 $ sur Amazon



Je ne sais pas pour vous, mais j'aime l'aspect net et caché de l'éclairage encastré. Ces ampoules intelligentes Kasa de TP-Link fonctionnent très bien avec Alexa, et peuvent être réglées sur une variété de couleurs et peuvent émettre jusqu'à 1000 lumens de lumière. 47 $ sur Amazon



Le hub SmartThings (3e génération) est un excellent point de départ pour connecter des appareils d'éclairage domestique intelligents. Contrôlez l'éclairage existant via des interrupteurs et des gradateurs intelligents, ou connectez des ampoules intelligentes nécessitant via ce concentrateur pour l'automatisation Alexa. 60 $ sur Amazon



WeMo propose des commutateurs et des prises intelligents compatibles Wi-Fi que vous pouvez contrôler via Alexa. L'interrupteur d'éclairage WeMo peut être utilisé pour remplacer n'importe quel interrupteur d'éclairage de votre maison, vous permettant de planifier et de contrôler vos lumières et appareils sans avoir besoin d'un concentrateur central. 65 $ sur Amazon

Il existe de nombreuses options pour contrôler les lumières intelligentes avec Alexa. Nous avons ventilé les choses en fonction des différentes marques et écosystèmes les plus populaires en ce moment, et nous avons examiné les ampoules intelligentes, les concentrateurs intelligents et les commutateurs intelligents que vous pouvez utiliser Alexa pour faire fonctionner. Parmi toutes les options, je pense toujours que le meilleur pari pour équiper vos luminaires avec des fonctionnalités compatibles avec Alexa est la gamme de produits Philips Hue. Un excellent point de départ pour entrer dans la gamme Hue est l'ampoule White Ambiance, mais ce qui est génial avec Hue, c'est qu'il existe une large gamme de lampes et de produits d'éclairage à choisir qui fonctionnent bien ensemble et avec Alexa.

Si une ampoule blanche à intensité variable est trop terne pour vous, vous voudrez peut-être égayer votre espace avec les superbes panneaux lumineux de Nanoleaf ou quelques bandes lumineuses de Maxonar. Quelle que soit la façon dont vous allez, sachez qu'Alexa vous couvre lorsqu'il s'agit de faire fonctionner et de contrôler vos lumières intelligentes!

