CES – Moovy présente le Moovy Go Hub, une station d’accueil USB-C 12 en 1

LAS VEGAS, NV – Vous avez donc un nouveau Mac, PC ou tablette USB-C et vous souhaitez y brancher vos trucs. Moovy prétend avoir «la station d’accueil USB-C la plus avancée avec chargement sans fil». Bruno Lin, co-fondateur, a expliqué pourquoi Moovy Go Hub est plus qu’une simple station d’accueil USB-C.

Il y a d’abord les ports. Ils se composent de HDMI 4K, de 2 ports 60 W de type C, de 3 ports USB 3.1, d’un emplacement pour carte mémoire SD / microSD, d’un RJ45 Gigabit Ethernet et d’une prise audio / micro de 3,5 mm. Mais en plus de tous ces ports, le Go Hub possède également une batterie externe de 4000 mAh et peut également agir comme un chargeur sans fil de 5 W ou 7,5 W.

Le prix du Moovy Go Hub est de 99 € (environ 110 $ USD) et peut être commandé ici.