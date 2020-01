CES – Nourrissez correctement vos animaux de compagnie avec le chargeur pour animaux de compagnie SureFeed Microchip Connect

LAS VEGAS, NV – Sure Petcare présente son SureFeed Microchip Pet Feeder Connect, qui peut vous aider à vous assurer que vos animaux mangent correctement, au CES dévoilé 2020. Clare Fuller, Senior Marketing Manager, a présenté la dernière entrée de sa gamme de produits Connect.

Le système vous aide à fournir des portions précises, en utilisant des guides LED pour peser avec précision la quantité de nourriture. À l’aide de l’application Sure Petcare (plus le hub en option), vous pouvez surveiller les habitudes alimentaires de votre animal de compagnie, voir combien de fois et quand un animal mange. Cela peut aider à identifier les changements dans leur comportement alimentaire, ce qui pourrait être un signe de maladie ou de détresse. La puce électronique du chat ouvrira le couvercle et le fermera lorsque le chat aura terminé. La mangeoire pèse également votre chat afin que vous puissiez voir la corrélation avec la quantité qu’il mange et, avec d’autres produits Connect, vous pouvez également voir la vue d’ensemble concernant la quantité d’exercice et le temps extérieur qu’il reçoit,

Le SureFeed Microchip Pet Feeder Connect coûte 179,99 USD et 252,99 USD avec un concentrateur.