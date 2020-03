Ces nouveaux films hollywoodiens arrivent tôt dans les services de streaming pour un visionnage sûr à domicile (Mise à jour: Amazon)

À la suite de ce qui aurait été le pire week-end des 20 dernières années pour le cinéma américain, NBCUniversal / Comcast a décidé (enfin) de mettre des films en location le jour de leur sortie en salles. Cette nouvelle politique fait ses débuts avec le prochain film d’animation DreamWorks Trolls World Tour le 10 avril, mais les sorties à la demande pour les films actuellement en salles, dont The Invisible Man et Emma, ​​commenceront dès le 20 mars – ce vendredi prochain.

Les détails de ce nouveau système de publication “Jour et date” ne sont pas entièrement fixes, mais ces locations seront disponibles “sur une grande variété des services à la demande les plus populaires”, y compris Comcast et Sky avec des périodes de location de 48 heures et un prix suggéré de 20 $ par location aux États-Unis (et l’équivalent de celui des autres marchés).

“Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres à la maison”, a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal, à propos de l’annonce. “Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.”

Le coronavirus perturbant tous les aspects de notre vie en ce moment et forçant bon nombre d’entre nous à rester à la maison, nous pourrons au moins regarder de nouveaux films dans un semblant de normalité.

Vous êtes devenu un peu fou à la recherche de nouveau contenu pour vous divertir? Vous avez de la chance, la première vague de ces titres hollywoodiens tout juste sortis étant déjà disponible en location numérique.

Google a une liste en cours sur le Play Store de ces nouvelles «premières à la maison», qu’il semble qu’elle mettra à jour à mesure que de plus en plus de versions arrivent.

Comme promis, The Invisible Man, Emma et The Hunt sont disponibles aujourd’hui, et bien que 20 $ pour une location de deux jours soit un peu raide, c’est beaucoup moins cher qu’une soirée – pour ne rien dire du fait que vous ne devrait même pas penser à sortir en premier lieu en ce moment.

#PixarOnward arrive aux États-Unis ce soir en téléchargement numérique et sera diffusé sur #DisneyPlus le 3 avril. pic.twitter.com/W6TgB4kcAa

– Disney + (@disneyplus) 20 mars 2020

Il y a beaucoup plus de films de renom qui sortiront en streaming dans les jours et les semaines à venir. Disney vient de partager ses plans pour sortir Onward ce soir, et le nouveau film d’action Bloodshot sera tout près.

De la même manière que Google garde une trace de ces nouvelles sorties théâtrales prêtes pour la diffusion à domicile, Amazon a également commencé à les rendre disponibles, sous sa bannière Prime Video Cinema.

Tout comme sur Google Play, The Invisible Man, Emma, ​​The Hunt et maintenant Onward sont chacun disponibles pour une location Amazon Prime de 20 $ sur deux jours.