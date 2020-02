Ces offres folles sur les téléviseurs Roku et les joueurs Roku sont presque terminées – .

Il y a quelques offres dont nous vous avons parlé cette semaine sur les téléviseurs Roku et les lecteurs Roku, mais nous voulions les porter à l’attention de nos lecteurs une dernière fois car il y a de très bonnes chances qu’elles disparaissent à la fin de la la semaine. Plusieurs d’entre eux sont facilement les meilleures offres sur les appareils Roku que nous avons vues depuis longtemps, donc nous serions négligents si nous ne vous donnions pas une dernière chance de participer à l’action.

Tout d’abord, il y a un accord fou sur Amazon qui réduit de 500 $ le prix du téléviseur intelligent Roku HDR 4K 75 pouces TCL 75S425, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un téléviseur Roku massif de 75 pouces avec une résolution 4K, un support HDR et environ 5000 5 -étoiles sur Amazon pour seulement 799,99 $. C’est fou!

Deux versions plus petites du même modèle de téléviseur sont également en vente: le téléviseur Roku 4K de 43 pouces de TCL n’est plus que de 229,99 $ (100 $ de rabais) et le modèle de 50 pouces est de 269,99 $ (30 $ de rabais). Ces deux modèles offrent les mêmes fonctionnalités exceptionnelles que l’énorme version 75 pouces, ainsi que la même qualité d’image exceptionnelle. Si vous n’avez pas assez de place pour quelque chose d’aussi grand que ce téléviseur 75 pouces, ce sont deux options formidables.

Ce sont toutes des offres fantastiques, mais que se passe-t-il si vous avez déjà un téléviseur et que vous souhaitez simplement accéder au dernier et meilleur logiciel Roku. Le Roku Streaming Stick + de 60 $ est actuellement à seulement 39 $, ce qui est proche du prix bas de tous les temps du gadget très populaire et encore moins qu’il ne coûte le Black Friday. Il prend en charge la résolution 4K, le contenu HDR et vous avez accès à tous les services de contenu en streaming que vous pouvez imaginer.

Encore une fois, toutes ces offres se terminent probablement cette semaine, alors dépêchez-vous, vous allez manquer!

