Ces offres incroyables sur les bâtons Fire TV, les sonnettes de sonnerie et bien plus se termineront probablement aujourd’hui – .

Il va sans dire que bon nombre des meilleures offres que vous trouverez sur Amazon sont des remises importantes sur les appareils Amazon. La société fabrique de nombreux produits différents de nos jours, et ils sont tous les meilleurs vendeurs car ils offrent une grande qualité à bas prix. Lorsque ces bas prix sont encore plus bas – comme ils le sont aujourd’hui – les gens saisissent l’opportunité d’économiser.

Vendredi, il y a un tas d’offres différentes disponibles sur les appareils Amazon les plus vendus, mais beaucoup d’entre eux vont probablement se terminer aujourd’hui ou au cours du week-end. Parce qu’il y a tellement d’options formidables dans cette grande vente, nous voulions donner à nos lecteurs une dernière chance d’économiser avant que ces offres ne disparaissent. Tout d’abord, il existe trois packs Fire TV différents qui offrent des réductions allant jusqu’à 50 $. Le pack Fire TV Stick avec Echo Dot est tombé à 74,98 $ au lieu de 90 $, mais vous devez absolument l’ignorer car le pack Fire TV Stick 4K avec Echo Dot ne coûte que 5 $ de plus à 79,98 $. Si vous voulez vous lancer dans le pack ultime de coupe-cordon, le pack Fire TV Stick 4K avec Fire TV Recast (DVR) et une antenne HD est actuellement à 50 $ de réduction.

Pack Fire TV Stick avec Echo Dot

Pack Fire TV Stick 4K avec Echo Dot

Pack Fire TV Stick 4K avec Fire TV Recast (DVR) et une antenne HD

Ensuite, il existe de formidables offres sur les différentes tablettes Fire d’Amazon avec des prix commençant à seulement 54,99 $ pour la tablette Fire 7. C’est une option géniale pour tous ceux qui recherchent une excellente tablette compacte avec accès à toutes les applications dont vous pourriez avoir besoin. Cela dit, nous passerions certainement cet accord parce que le Fire HD 8 a un écran haute définition considérablement amélioré et il ne coûte que 5 $ de plus en ce moment. Si vous voulez le meilleur du meilleur, vous trouverez les plus grandes économies aujourd’hui sur le tout nouveau Fire HD 10, qui est de 40 $ de rabais. Toutes les tablettes «Kids Edition» d’Amazon sont également en vente aujourd’hui, avec des réductions allant jusqu’à 50 $.

Tablette Fire 7

Fire HD 8

Fire HD 10

Tablettes Kids Edition

Tous les modèles de Ring Video Doorbell d’Amazon sont en vente aujourd’hui, avec des réductions allant jusqu’à 50 $ sur le Ring Video Doorbell Pro. De plus, vous obtiendrez un haut-parleur intelligent Echo Dot gratuit avec chacun d’eux. C’est une valeur de 50 $ et c’est une cerise sur le gâteau, car ces offres Ring sont déjà si bonnes. Pendant que vous y êtes, vous pouvez également économiser 30 $ de plus sur le pack de 2 caméras Ring Spotlight et 30 $ sur un haut-parleur intelligent Echo Plus renouvelé. Voir toutes les autres bonnes affaires d’Amazon sur les appareils Amazon ici sur la page de vente spéciale.

Ring Peephole Cam

Ring Video Doorbell 2

Ring Video Doorbell Pro

Ring Spotlight Cam (pack de 2)

Echo Plus renouvelé

